Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Denizli için sarı kodlu meteorolojik uyarı yayımladı. Yapılan son değerlendirmelere göre kent genelinde yerel olarak kuvvetli gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.

Meteoroloji’nin paylaştığı bilgilere göre yağışların 28 Mayıs 2026 Perşembe günü saat 06.00 itibarıyla başlaması ve akşam saat 19.00’a kadar etkisini sürdürmesi öngörülüyor.

Yetkililer, kuvvetli yağışlarla birlikte ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtına gibi olumsuzlukların yaşanabileceği uyarısında bulundu.

Açıklamada ayrıca ulaşımda aksamalar, çatı uçması ve ağaç devrilmesi riskine dikkat çekilerek vatandaşların can ve mal güvenliği açısından tedbirli davranmaları istendi.