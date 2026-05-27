Meteoroloji tarih vererek uyardı: Gök gürültülü sağanak Türkiye'yi vuracak

Bayramın ilk gününde yurt genelinde parçalı ve az bulutlu bir hava hakimken, ilk yağış sinyalleri Güney Ege ve Doğu Karadeniz/Doğu Anadolu’nun kuzeyinden geliyor. İç ve kuzey kesimler güneşliyken, Muğla ve Aydın çevrelerinde (Güney Ege) gökgürültülü sağanak yağışlar kendisini gösterecek. Sıcaklıklar İzmir'de 31°C, güneyde 27°C civarında. Batı ve Orta Karadeniz açıkken, Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Erzurum-Kars çevrelerinde yer yer hafif sağanak yağış geçişleri görülecek. Diğer bölgelerde ise yağış görülmeyecek.