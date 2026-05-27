27 Mayıs 2026 Çarşamba
Meteoroloji tarih vererek uyardı: Gök gürültülü sağanak Türkiye'yi vuracak

Bayramda plan yapan vatandaşlar sakın güneşe aldanmayın. Yurt genelinde hava sıcaklıkları mevsim normallerinde seyrederken, gökgürültülü sağanak yağışlar perşembe ve cuma günleri ülkenin neredeyse tamamında etkili olacak

Gülsüm Hülya Sundu
Bayramın ilk gününde yurt genelinde parçalı ve az bulutlu bir hava hakimken, ilk yağış sinyalleri Güney Ege ve Doğu Karadeniz/Doğu Anadolu’nun kuzeyinden geliyor. İç ve kuzey kesimler güneşliyken, Muğla ve Aydın çevrelerinde (Güney Ege) gökgürültülü sağanak yağışlar kendisini gösterecek. Sıcaklıklar İzmir'de 31°C, güneyde 27°C civarında. Batı ve Orta Karadeniz açıkken, Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Erzurum-Kars çevrelerinde yer yer hafif sağanak yağış geçişleri görülecek. Diğer bölgelerde ise yağış görülmeyecek.

Bayramın ikinci gününde harita adeta yağışlı haritaya boyanıyor. Ülkenin Güneydoğu Anadolu'nun doğusu ile Doğu Anadolu'nun güneyi hariç neredeyse tamamında gök gürültülü şiddetli sağanak yağış bekleniyor.

Haftanın son iş günü ve bayramın üçüncü gününde de yağışlı hava dalgası etkisini sürdürüyor. Perşembe gününe göre yağış alan alanlar güney ve doğuya doğru genişliyor.

Bayramın son günü cumartesinde ise yağışlı sistem yurdun batısını terk etmeye başlıyor. Yağışlar yurdun doğusunda sıkışıyor. Samsun, Trabzon, Erzurum, Kars, Malatya, Van, Diyarbakır ve Mardin hattında gökgürültülü sağanak yağışlar Cumartesi günü de etkili olmaya devam edecek.

Bölgelere göre Perşembe günü yağışların başlayacağı bü hava durumu şu şekilde olacak;

1. Marmara Bölgesi

  • İstanbul: 26°C / 17°C — Gökgürültülü Sağanak Yağışlı

  • Edirne: 30°C / 17°C — Gökgürültülü Sağanak Yağışlı

  • Kırklareli: 31°C / 17°C — Gökgürültülü Sağanak Yağışlı

  • Çanakkale: 27°C / 18°C — Gökgürültülü Sağanak Yağışlı

  • Kocaeli: 30°C / 17°C — Gökgürültülü Sağanak Yağışlı

  • Bursa: 29°C / 16°C — Gökgürültülü Sağanak Yağışlı

  • Balıkesir: 29°C / 12°C — Gökgürültülü Sağanak Yağışlı

2. Ege Bölgesi

Bölgenin tamamında gökgürültülü sağanak yağış ve şimşekli hava etkisini gösterecek.

  • İzmir: 29°C / 17°C — Gökgürültülü Sağanak Yağışlı

  • Manisa: 30°C / 18°C — Gökgürültülü Sağanak Yağışlı

  • Aydın: 31°C / 18°C — Gökgürültülü Sağanak Yağışlı

  • Muğla: 26°C / 14°C — Gökgürültülü Sağanak Yağışlı

  • Denizli: 28°C / 17°C — Gökgürültülü Sağanak Yağışlı

  • Kütahya: 24°C / 12°C — Gökgürültülü Sağanak Yağışlı

  • Afyonkarahisar: 22°C / 14°C — Gökgürültülü Sağanak Yağışlı

3. Akdeniz Bölgesi

Batı ve orta kesimlerde gökgürültülü sağanak yağış görülürken, doğu kesimlerde (Adana çevreleri hariç) parçalı bulutlu ve güneşli bir hava hakim olacak.

  • Antalya: 29°C / 20°C — Gökgürültülü Sağanak Yağışlı

  • Isparta: 23°C / 13°C — Gökgürültülü Sağanak Yağışlı

  • Mersin: 30°C / 22°C — Gökgürültülü Sağanak Yağışlı

  • Adana: 27°C / 18°C — Gökgürültülü Sağanak Yağışlı

  • Hatay: 26°C / 19°C — Gökgürültülü Sağanak Yağışlı

  • Kahramanmaraş: 31°C / 18°C — Parçalı Bulutlu ve Güneşli

4. İç Anadolu Bölgesi

Bölge genelinde gökgürültülü sağanak yağışlar etkili olacak.

  • Ankara: 25°C / 14°C — Gökgürültülü Sağanak Yağışlı

  • Eskişehir: 25°C / 14°C — Gökgürültülü Sağanak Yağışlı

  • Konya: 23°C / 12°C — Gökgürültülü Sağanak Yağışlı

  • Kayseri: 20°C / 10°C — Gökgürültülü Sağanak Yağışlı

  • Sivas: 22°C / 12°C — Gökgürültülü Sağanak Yağışlı

  • Niğde: 19°C / 13°C — Gökgürültülü Sağanak Yağışlı

5. Karadeniz Bölgesi

Bölgenin hem kıyı şeridinde hem de iç kesimlerinde gökgürültülü sağanak yağışlar geniş bir alana yayılıyor.

  • Zonguldak: 23°C / 16°C — Gökgürültülü Sağanak Yağışlı

  • Sinop: 24°C / 16°C — Gökgürültülü Sağanak Yağışlı

  • Samsun: 24°C / 17°C — Gökgürültülü Sağanak Yağışlı

  • Trabzon: 23°C / 16°C — Gökgürültülü Sağanak Yağışlı

  • Rize: 27°C / 11°C — Gökgürültülü Sağanak Yağışlı

  • Bolu: 23°C / 14°C — Gökgürültülü Sağanak Yağışlı

  • Amasya: 28°C / 15°C — Gökgürültülü Sağanak Yağışlı

  • Artvin: 20°C / 4°C — Gökgürültülü Sağanak Yağışlı

6. Doğu Anadolu Bölgesi

Bölgenin kuzey ve batı kesimlerinde gökgürültülü sağanak yağışlar görülürken, güneydoğu kesimlerinde hava parçalı bulutlu ve güneşli olacak.

  • Erzurum: 20°C / 7°C — Gökgürültülü Sağanak Yağışlı

  • Kars: 20°C / 7°C — Gökgürültülü Sağanak Yağışlı

  • Malatya: 25°C / 11°C — Gökgürültülü Sağanak Yağışlı

  • Elazığ: 26°C / 13°C — Gökgürültülü Sağanak Yağışlı

  • Van: 21°C / 9°C — Parçalı Bulutlu ve Güneşli

  • Hakkari: 25°C / 13°C — Parçalı Bulutlu ve Güneşli

  • Ardahan: 17°C / 7°C — Gökgürültülü Sağanak Yağışlı

7. Güneydoğu Anadolu Bölgesi

Bölgenin batısı yağışlı, orta ve doğu kesimleri ise parçalı bulutlu ve güneşli bir gün geçirecek.

  • Gaziantep: 33°C / 19°C — Gökgürültülü Sağanak Yağışlı

  • Şanlıurfa: 31°C / 18°C — Parçalı Bulutlu ve Güneşli

  • Diyarbakır: 30°C / 13°C — Parçalı Bulutlu ve Güneşli

  • Mardin: 31°C / 14°C — Parçalı Bulutlu ve Güneşli

  • Batman: 29°C / 14°C — Parçalı Bulutlu ve Güneşli

  • Siirt: 29°C / 18°C — Parçalı Bulutlu ve Güneşli

Kaynak: Haber Merkezi
