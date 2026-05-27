Bayramın ilk gününde yurt genelinde parçalı ve az bulutlu bir hava hakimken, ilk yağış sinyalleri Güney Ege ve Doğu Karadeniz/Doğu Anadolu’nun kuzeyinden geliyor. İç ve kuzey kesimler güneşliyken, Muğla ve Aydın çevrelerinde (Güney Ege) gökgürültülü sağanak yağışlar kendisini gösterecek. Sıcaklıklar İzmir'de 31°C, güneyde 27°C civarında. Batı ve Orta Karadeniz açıkken, Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Erzurum-Kars çevrelerinde yer yer hafif sağanak yağış geçişleri görülecek. Diğer bölgelerde ise yağış görülmeyecek.
Meteoroloji tarih vererek uyardı: Gök gürültülü sağanak Türkiye'yi vuracak
Bayramda plan yapan vatandaşlar sakın güneşe aldanmayın. Yurt genelinde hava sıcaklıkları mevsim normallerinde seyrederken, gökgürültülü sağanak yağışlar perşembe ve cuma günleri ülkenin neredeyse tamamında etkili olacakDerleyen: Gülsüm Hülya Sundu
Bayramın ikinci gününde harita adeta yağışlı haritaya boyanıyor. Ülkenin Güneydoğu Anadolu'nun doğusu ile Doğu Anadolu'nun güneyi hariç neredeyse tamamında gök gürültülü şiddetli sağanak yağış bekleniyor.
Haftanın son iş günü ve bayramın üçüncü gününde de yağışlı hava dalgası etkisini sürdürüyor. Perşembe gününe göre yağış alan alanlar güney ve doğuya doğru genişliyor.
Bayramın son günü cumartesinde ise yağışlı sistem yurdun batısını terk etmeye başlıyor. Yağışlar yurdun doğusunda sıkışıyor. Samsun, Trabzon, Erzurum, Kars, Malatya, Van, Diyarbakır ve Mardin hattında gökgürültülü sağanak yağışlar Cumartesi günü de etkili olmaya devam edecek.
Bölgelere göre Perşembe günü yağışların başlayacağı bü hava durumu şu şekilde olacak;
1. Marmara Bölgesi
İstanbul: 26°C / 17°C — Gökgürültülü Sağanak Yağışlı
Edirne: 30°C / 17°C — Gökgürültülü Sağanak Yağışlı
Kırklareli: 31°C / 17°C — Gökgürültülü Sağanak Yağışlı
Çanakkale: 27°C / 18°C — Gökgürültülü Sağanak Yağışlı
Kocaeli: 30°C / 17°C — Gökgürültülü Sağanak Yağışlı
Bursa: 29°C / 16°C — Gökgürültülü Sağanak Yağışlı
Balıkesir: 29°C / 12°C — Gökgürültülü Sağanak Yağışlı
2. Ege Bölgesi
Bölgenin tamamında gökgürültülü sağanak yağış ve şimşekli hava etkisini gösterecek.
İzmir: 29°C / 17°C — Gökgürültülü Sağanak Yağışlı
Manisa: 30°C / 18°C — Gökgürültülü Sağanak Yağışlı
Aydın: 31°C / 18°C — Gökgürültülü Sağanak Yağışlı
Muğla: 26°C / 14°C — Gökgürültülü Sağanak Yağışlı
Denizli: 28°C / 17°C — Gökgürültülü Sağanak Yağışlı
Kütahya: 24°C / 12°C — Gökgürültülü Sağanak Yağışlı
Afyonkarahisar: 22°C / 14°C — Gökgürültülü Sağanak Yağışlı
3. Akdeniz Bölgesi
Batı ve orta kesimlerde gökgürültülü sağanak yağış görülürken, doğu kesimlerde (Adana çevreleri hariç) parçalı bulutlu ve güneşli bir hava hakim olacak.
Antalya: 29°C / 20°C — Gökgürültülü Sağanak Yağışlı
Isparta: 23°C / 13°C — Gökgürültülü Sağanak Yağışlı
Mersin: 30°C / 22°C — Gökgürültülü Sağanak Yağışlı
Adana: 27°C / 18°C — Gökgürültülü Sağanak Yağışlı
Hatay: 26°C / 19°C — Gökgürültülü Sağanak Yağışlı
Kahramanmaraş: 31°C / 18°C — Parçalı Bulutlu ve Güneşli
4. İç Anadolu Bölgesi
Bölge genelinde gökgürültülü sağanak yağışlar etkili olacak.
Ankara: 25°C / 14°C — Gökgürültülü Sağanak Yağışlı
Eskişehir: 25°C / 14°C — Gökgürültülü Sağanak Yağışlı
Konya: 23°C / 12°C — Gökgürültülü Sağanak Yağışlı
Kayseri: 20°C / 10°C — Gökgürültülü Sağanak Yağışlı
Sivas: 22°C / 12°C — Gökgürültülü Sağanak Yağışlı
Niğde: 19°C / 13°C — Gökgürültülü Sağanak Yağışlı
5. Karadeniz Bölgesi
Bölgenin hem kıyı şeridinde hem de iç kesimlerinde gökgürültülü sağanak yağışlar geniş bir alana yayılıyor.
Zonguldak: 23°C / 16°C — Gökgürültülü Sağanak Yağışlı
Sinop: 24°C / 16°C — Gökgürültülü Sağanak Yağışlı
Samsun: 24°C / 17°C — Gökgürültülü Sağanak Yağışlı
Trabzon: 23°C / 16°C — Gökgürültülü Sağanak Yağışlı
Rize: 27°C / 11°C — Gökgürültülü Sağanak Yağışlı
Bolu: 23°C / 14°C — Gökgürültülü Sağanak Yağışlı
Amasya: 28°C / 15°C — Gökgürültülü Sağanak Yağışlı
Artvin: 20°C / 4°C — Gökgürültülü Sağanak Yağışlı
6. Doğu Anadolu Bölgesi
Bölgenin kuzey ve batı kesimlerinde gökgürültülü sağanak yağışlar görülürken, güneydoğu kesimlerinde hava parçalı bulutlu ve güneşli olacak.
Erzurum: 20°C / 7°C — Gökgürültülü Sağanak Yağışlı
Kars: 20°C / 7°C — Gökgürültülü Sağanak Yağışlı
Malatya: 25°C / 11°C — Gökgürültülü Sağanak Yağışlı
Elazığ: 26°C / 13°C — Gökgürültülü Sağanak Yağışlı
Van: 21°C / 9°C — Parçalı Bulutlu ve Güneşli
Hakkari: 25°C / 13°C — Parçalı Bulutlu ve Güneşli
Ardahan: 17°C / 7°C — Gökgürültülü Sağanak Yağışlı
7. Güneydoğu Anadolu Bölgesi
Bölgenin batısı yağışlı, orta ve doğu kesimleri ise parçalı bulutlu ve güneşli bir gün geçirecek.
Gaziantep: 33°C / 19°C — Gökgürültülü Sağanak Yağışlı
Şanlıurfa: 31°C / 18°C — Parçalı Bulutlu ve Güneşli
Diyarbakır: 30°C / 13°C — Parçalı Bulutlu ve Güneşli
Mardin: 31°C / 14°C — Parçalı Bulutlu ve Güneşli
Batman: 29°C / 14°C — Parçalı Bulutlu ve Güneşli
Siirt: 29°C / 18°C — Parçalı Bulutlu ve Güneşli