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Kaynak: İHA

Meteoroloji 2. Bölge Müdürlüğü Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi'nin değerlendirmelerine göre, 27 Eylül Pazar günü kent genelinde yağışlı hava etkili olacak. Sağanak ve gök gürültülü sağanağın özellikle öğle saatlerinin ardından kuvvetlenmesi bekleniyor.

Tahminlerde, yağış miktarının metrekare başına 21 ila 50 kilogram arasında olabileceği belirtildi. Kuvvetli yağış nedeniyle sel ve su baskını riskinin yanı sıra yerel ölçekte yıldırım ve dolu olaylarının meydana gelebileceği aktarıldı.

Yetkililer ayrıca yağış sırasında kuvvetli rüzgar görülebileceğini ve buna bağlı olarak ulaşımda aksamalar yaşanabileceğini bildirdi.

Meteoroloji tarafından yapılan uyarının 27 Eylül Pazar günü saat 15.00'te başlayacağı ve aynı gün 23.59'a kadar geçerli olacağı kaydedildi.