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Kaynak: Haber Merkezi

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre önümüzdeki 24 saat; Ülkemiz genelinin çok bulutlu, Marmara, İç ve Güney Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu ve (Şanlıurfa dışında) Güneydoğu Anadolu'nun aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların; İstanbul'un kuzeyi, Marmara'nın doğusu, Batı Karadeniz, Doğu Anadolu'nun güneydoğusu ile İskenderun Körfezi çevrelerinin yer yer kuvvetli, Zonguldak, Bartın ve Kastamonu kıyıları ile Sinop'un batı çevrelerinin çok kuvvetli ve yer yer şiddetli olması bekleniyor. Yurdun güneydoğu kesimlerinde toz taşınımı bekleniyor.

METEOROLOJİ’DEN 4 KRİTİK UYARI

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI 1: Yapılan son değerlendirmelere göre; Marmara'da halen bölgenin doğusunda etkili olan kuvvetli yağışların, bu gece saatleri itibariyle etkisini kaybetmesi bekleniyor. Ancak, yarın (Cuma) sabah saatlerinden itibaren bölgenin tekrar yağış almaya başlayacağı, İstanbul'un özellikle Avrupa Yakası başta olmak üzere kuzey ilçeleri ile Kırklareli'nin doğusunda kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Yağışların, yarın (Cuma) gece saatlerinden itibaren etkisini artırarak Cumartesi (17.10.2026) günü İstanbul il geneli ve Kırklareli çevrelerinde kuvvetli olarak devam etmesi beklenmektedir. 14 Ekim tarihinde gerçekleşen şiddetli yağışların sebep olduğu olumsuz şartların halen devam ettiği göz önüne alındığında sel, su baskınları, yıldırım ve heyelan riski taşıyan yeni yağışlı sisteme karşı ilgililerin ve vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir.

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI 2: Batı Karadeniz ve Sakarya çevrelerinde görülecek yağışların aralıklarla yerel kuvvetli, Zonguldak ve Bartın ile Kastamonu'nun kuzey, Sinop'un batı kesimlerinde ise bu akşam saatlerinde yer yer şiddetli olması beklendiğinden olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI 3: Yapılan son değerlendirmelere göre; Doğu Akdeniz'de beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların, yarın (Cuma) öğle saatlerinden itibaren Adana ve Osmaniye çevreleri ile Mersin ve Hatay'ın kıyı, Kahramanmaraş'ın güneybatı ilçelerinde yerel kuvvetli olması beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI 4: Yurdun doğu kesimlerinde görülecek yağışların Bingöl, Bitlis, Hakkari, Tunceli ve Erzincan çevreleri ile Muş'un batı, Van'ın güney, Şırnak'ın doğu kesimlerinde yerel kuvvetli olması beklendiğinden olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

BÖLGELERİMİZDE HAVA

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların İstanbul'un kuzeyi, Kırklareli kıyıları ve bölgenin doğusunda kuvvetli olması bekleniyor.

BURSA 10°C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ÇANAKKALE 10°C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Cuma) öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İSTANBUL 10°C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Yağışların kuzey kesimlerde yarın (Cuma) öğle saatlerinden sonra yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

KIRKLARELİ 7°C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu, kıyı kesimlerinde yer yer kuvvetli olmak üzere, yarın (Cuma) aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

EGE

Parçalı ve çok bulutlu, güney ve iç kesimlerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın Güney Ege kıyılarında kuzeyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) esmesi bekleniyor.

AFYONKARAHİSAR 8°C, 11°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DENİZLİ 11°C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Cuma) öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İZMİR 12°C, 20°C

Parçalı ve çok bulutlu

MUĞLA 9°C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Cuma) öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

AKDENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların İskenderun Körfezi ile Adana çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

ADANA 16°C, 23°C

Parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ANTALYA 17°C, 24°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Cuma) öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

BURDUR 8°C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Cuma) öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

HATAY 15°C, 23°C

Parçalı ve çok bulutlu, kıyı kesimlerinde yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İÇ ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA 10°C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ESKİŞEHİR 8°C, 11°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KONYA 9°C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Cuma) öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

NEVŞEHİR 9°C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam ve yarın (Cuma) öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

BATI KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların kuvvetli, Zonguldak, Bartın, Kastamonu kıyılarında yer yer çok kuvvetli ve şiddetli olması bekleniyor.

BOLU 8°C, 11°C

Parçalı ve çok bulutlu, kuzey kesimleri yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KASTAMONU 8°C, 11°C

Parçalı ve çok bulutlu, kuvvetli, kıyı kesimleri yer yer şiddetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SİNOP 15°C, 22°C

Parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ZONGULDAK 13°C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam yer yer şiddetli olmak üzere, kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

AMASYA 11°C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

RİZE 18°C, 21°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SAMSUN 15°C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

TRABZON 18°C, 21°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Bingöl, Bitlis, Hakkari, Tunceli ve Erzincan çevreleri ile Muş'un batı, Van'ın güney, Şırnak'ın doğu kesimlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Bölgenin güneydoğu kesimlerinde toz taşınımı görüleceği tahmin ediliyor.

ERZURUM 7°C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KARS 5°C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MALATYA 11°C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

VAN 10°C, 20°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Yağışların güney kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, (Şanlıurfa dışında) bölgenin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde toz taşınımı görüleceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR 13°C, 23°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MARDİN 17°C, 23°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Cuma) sabah saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SİİRT 14°C, 24°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ŞANLIURFA 16°C, 25°C

Parçalı ve çok bulutlu