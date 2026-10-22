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Kaynak: Haber Merkezi

Geçtiğimiz hafta etkili olan ve İstanbul’da sel ile su baskınlarına neden olan kuvvetli yağışların ardından yeni bir fırtına sistemi bölgeye doğru ilerliyor. Balkanlar’dan hareket ederek Trakya’ya ulaşması beklenen gök gürültülü fırtınanın İstanbul ve Sakarya çevresinde de etkisini göstermesi öngörülüyor. Uzmanlar, yağışların cuma günü öğleden sonra başlayabileceğini, fırtınanın etkili olduğu sürenin ise 4-5 saati bulabileceğini bildiriyor.

İstanbul’da geçen hafta görülen şiddetli yağışların ardından yeni bir hava sistemi için dikkatli olunması çağrısı yapıldı. Meteoroloji Uzmanı Adil Tek, Balkanlar’dan gelecek gök gürültülü fırtınanın önce Trakya’ya ulaşacağını, ardından İstanbul üzerinden Sakarya’ya doğru ilerleyeceğini ifade etti.

YENİ YAĞIŞ DALGASI GELİYOR

Meteoroloji Uzmanı Adil Tek’in paylaştığı değerlendirmeye göre, Orta Akdeniz kaynaklı yağışlı sistemin cuma günü öğleden sonra Kuzey Ege ve Trakya üzerinden İstanbul’a ulaşması bekleniyor.

Kentte metrekare başına 15 ila 20 kilogram yağış düşeceği tahmin ediliyor. Beklenen yağışların, geçen hafta İstanbul’da etkili olan kuvvetli sağanak seviyesine ulaşmayacağı öngörülüyor.

FIRTINA TRAKYA ÜZERİNDEN İSTANBUL’A ULAŞACAK

Balkanlar’dan gelmesi beklenen orajın, Trakya üzerinden Türkiye’ye giriş yaptıktan sonra İstanbul ve Sakarya istikametinde ilerleyeceği tahmin ediliyor. Fırtınanın aynı noktada uzun süre kalmayacağı, hareketini sürdürerek bölgeden geçeceği belirtiliyor. Sistemin etkili olacağı toplam sürenin yaklaşık 4-5 saat olması bekleniyor.

YAĞIŞLAR CUMARTESİ ETKİSİNİ KAYBEDECEK

Cumartesi günü yağışların büyük ölçüde sona ermesi öngörülürken, pazar günü İstanbul genelinde çok bulutlu havanın etkili olacağı tahmin ediliyor. Hafta sonu boyunca kentte hava sıcaklıklarının 14 ila 21 derece aralığında değişmesi bekleniyor.

ORAJ NE ANLAMA GELİYOR?

Oraj, gök gürültüsü, şimşek ve kuvvetli sağanak yağışlarla ortaya çıkan bir fırtına çeşididir. Bazı durumlarda bu hava olayı sırasında dolu yağışı da görülebilir.