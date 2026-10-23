Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Kaynak: AA

ABD Başkanı Donald Trump, İran’a birçok açıdan ciddi zarar verdiklerini öne sürerek, "Belki biraz daha ileri gidebiliriz." ifadesini kullandı.

ABD Başkanı Trump, Iowa eyaletinde katılacağı seçim mitingine gitmek üzere Beyaz Saray’dan ayrılırken basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

3 Kasım’da yapılacak Kongre ara seçimleri öncesinde seçmenlerin İran’la savaş ve akaryakıt fiyatları konusunda memnuniyet durumlarına ilişkin soruyu yanıtlayan Trump, bazı kişilerin mevcut durumdan memnun olduğunu, bazılarının ise memnun olmadığını belirtti.

Trump, "Bazı kişiler bir yandan buna bayılıyorlar, öte yandan bazıları da bayılmıyorlar. Her şeyin bir bedeli var. Ancak ülkesini seven birçok insan bunu gerçekten sevdi." değerlendirmesinde bulundu.

İran’a birçok açıdan ciddi zarar verdiklerini savunan Trump, "Onları fena halde alt ettik ve belki biraz daha ileri gidebiliriz." dedi.

TRUMP'TAN RUSYA-UKRAYNA SAVAŞI'NA İLİŞKİN DEĞERLENDİRME

Trump, Rusya-Ukrayna Savaşı’nın gidişatına ilişkin yöneltilen bir soruya ise net bir yanıt vermekten kaçındı.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy’nin, son Rus saldırılarının "(Rusya Devlet Başkanı Vladimir) Putin'in barış istemediğinin kanıtı olduğunu" belirten açıklaması hakkındaki soruyu yanıtlayan Trump, "Bakalım bu süreç nasıl sonuçlanacak. Bu tür olaylar sık sık yaşanıyor." ifadelerini kullandı.

STARLINK KONUSUNDA ELON MUSK AÇIKLAMASI

Trump’a, Elon Musk’ı, sahibi olduğu Starlink uydu şirketinin Ukrayna ordusuna sunduğu internet hizmetine yönelik kısıtlamaları kaldırması için arayıp aramadığı da soruldu.

Musk’la ilişkisinin oldukça iyi olduğunu dile getiren Trump, "Bu konuda yorum yapmak istemiyorum. Onu benim ya da başka birinin araması bir şeyi değiştirmez, önemli olan onun (Musk'ın) bu hizmeti geri sağlaması." diye konuştu.

JD VANCE İÇİN HENÜZ ERKEN

Trump, bir başka soruya verdiği yanıtta, 2028 yılında düzenlenecek ABD başkanlık seçimlerinde Başkan Yardımcısı JD Vance’i destekleyip desteklemeyeceği konusunu henüz yeterince değerlendirmediğini söyledi.

Trump, "Açıkçası bu konuda henüz düşünmedim. Bunu düşünmek için çok fazla vaktimiz var, daha çok zaman var." değerlendirmesinde bulundu.