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Kaynak: AA

Çin’in Tibet Özerk Bölgesi’nde dün gece meydana gelen 7 büyüklüğündeki depremde, ilk belirlemelere göre 16 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi. Xinhua’nın haberine göre, depremin merkez üssü Tibet Özerk Bölgesi’ne bağlı Nakçu ilinin Baçın ilçesi oldu. Sarsıntı nedeniyle 300’den fazla ev yıkıldı.

Depremde ilk belirlemelere göre 16 kişi yaşamını yitirirken 32 kişi de yaralandı.

Afet bölgesine 300 polis ile 347 itfaiye ve arama kurtarma personeli gönderildi.

Yaralılardan 11’inin durumunun ciddiyetini koruduğu, hafif yaralanan 21 kişinin ise hastanelerde tedavi altına alındığı bildirildi.

Arama kurtarma çalışmalarının devam ettiği bölgede, can kaybının artabileceği endişesi yaşanıyor.

ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi (USGS) tarafından yapılan açıklamada, merkez üssü Çin’in Tibet Özerk Bölgesi’ndeki Nakçu ilinin 183 kilometre kuzeydoğusu olan 7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiği belirtildi.

Açıklamada, sarsıntının yaklaşık 10 kilometre derinlikte gerçekleştiği ifade edildi.

Çin Deprem Ağları Merkezi (CENC) de depremin büyüklüğünü 7 olarak duyurdu.

Tibet’in Şıgatsı iline bağlı Tingri ilçesinde Ocak 2025’te meydana gelen 6,8 büyüklüğündeki depremde ise 120 kişi hayatını kaybetmişti.