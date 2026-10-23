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Kaynak: ANKA

Uşak Belediyesi’ndeki rüşvet ve ihaleye fesat karıştırma iddialarına ilişkin soruşturmada yeni gelişme yaşandı. Eski CHP İl Başkanı Celalettin Çoban’ın da aralarında bulunduğu 6 tutuklu şüpheli tahliye edildi.

ESKİ CHP UŞAK İL BAŞKANI'NA TAHLİYE

Edinilen bilgilere göre, Uşak Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma çerçevesinde 27 Mart ve 20 Nisan 2026 tarihlerinde gerçekleştirilen operasyonlarda gözaltına alınıp tutuklanan şüphelilerden eski CHP Uşak İl Başkanı Celalettin Çoban, eski Uşakspor Başkanı Özhan Özgöbek, sendikacı Cihan Aras ve üç belediye çalışanı, rutin tutukluluk incelemesi sonucunda tahliye edildi.