Kaynak: Haber Merkezi

Türkiye genelinde etkili olan yağışlı hava nedeniyle Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), İçişleri Bakanlığı ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM) peş peşe uyarılarda bulundu. İstanbul'da can kayıplarına yol açan sel felaketinin ardından yeni bir şiddetli yağış dalgası beklenirken, 41 il için meteorolojik alarm verildi.

"Turuncu" alarm verilen İstanbul'un kuzeyi ve Anadolu yakası, Kocaeli, Bursa, Sakarya ve Yalova'da çok kuvvetli sağanak öngörülüyor. 39 kent içinse "sarı" alarm verildi.

5 İLDE TURUNCU, 36 İLDE SARI KODLU UYARI

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün 17 Ekim Cumartesi gününe ilişkin tahminlerine göre İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Yalova ve Bursa için turuncu kodlu uyarı yayımlandı. Ankara, İzmir, Adana ve Antalya'nın da aralarında bulunduğu 36 il için ise sarı kodlu uyarı yapıldı. MGM, İstanbul'da yağışların öğle saatlerinden sonra özellikle Anadolu Yakası'nda şiddetini artıracağını bildirdi. Bölgede metrekareye 50 ila 100 kilogram arasında yağış düşebileceği tahmin ediliyor. Uyarının 18 Ekim Pazar günü saat 05.00'e kadar geçerli olduğu belirtildi.

İçişleri Bakanlığı da Meteoroloji Genel Müdürlüğünün son değerlendirmelerini paylaşarak vatandaşları kuvvetli yağış ve fırtınaya karşı uyardı. Bakanlığın açıklamasına göre Yalova, Kocaeli ve Sakarya'da yerel olarak çok kuvvetli ve şiddetli, Bursa ve Bilecik çevrelerinde ise kuvvetli ve çok kuvvetli sağanak bekleniyor. Zonguldak, Bartın, Düzce ve Kastamonu'nun kuzey ilçelerinde de şiddetli sağanak ve yer yer gök gürültülü yağış öngörülüyor. Yetkililer, sel, su baskını, heyelan, yıldırım, kuvvetli rüzgâr ve ulaşımda yaşanabilecek aksamalara karşı dikkatli olunmasını istedi.

İSTANBUL'DA TURUNCU ALARM

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM) de kent genelinde beklenen yeni yağış dalgası nedeniyle turuncu alarm verdi. AKOM'un değerlendirmelerine göre özellikle Beykoz, Sarıyer, Şile ve Eyüpsultan ilçelerinde yağışların şiddetlenmesi beklenirken, Arnavutköy de kuvvetli yağış riski bulunan ilçeler arasında yer alıyor. İBB Başkanvekili Nuri Aslan, vatandaşlara zorunlu olmadıkça evlerinden çıkmamaları çağrısında bulundu. Aslan, dışarı çıkmak zorunda kalan İstanbullulara özel araçları yerine toplu taşıma araçlarını kullanmalarını önerdi. Kentte İSKİ, itfaiye, yol bakım ve İSTAÇ ekiplerinin olası olumsuzluklara karşı çalışmalarını sürdürdüğü bildirildi.

ÇİFTÇİ: TEHLİKE HENÜZ SONA ERMEDİ

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi de İstanbul'da yaşanan sel felaketinin ardından yaptığı açıklamada tehlikenin henüz sona ermediğini vurguladı. Yeni yağış uyarılarına dikkat çeken Çiftçi, vatandaşların resmi kurumların açıklamalarını takip etmeleri ve riskli bölgelerden uzak durmaları gerektiğini belirtti.

İSTANBUL'DA AKŞAM FIRTINA BEKLENİYOR

İstanbul Valiliği ise cumartesi akşam saatlerinden sonra Anadolu Yakası'nın kuzeyinde bulunan Beykoz ve Şile ilçelerinde batı ve kuzeybatı yönlerinden fırtına beklendiğini açıkladı. Valilik, kuvvetli rüzgâr nedeniyle çatı uçması, ağaç devrilmesi ve ulaşımda aksama gibi olumsuzluklara karşı tedbirli olunması çağrısında bulundu. Meteoroloji ve ilgili kurumlar, özellikle dere yatakları, alt geçitler, bodrum katlar ve su baskını riski bulunan bölgelerde yaşayan vatandaşların dikkatli olmasını istedi.