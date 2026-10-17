Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Kaynak: İHA

Karadeniz'de yaşanan palamut bolluğu bu kez çileye dönüştü. Rize'nin Pazar ilçesinde ihtiyaç fazlası avlanan palamutların denize dökülmesi, ağır kokuya ve deniz kirliliğine neden oldu.

Ezilen palamutların denize dökülmesiyle birlikte sahil şeridi ölü balıklarla doldu. Kısa sürede tüm mahalleyi kaplayan ağır koku, mahalle sakinlerine zor anlar yaşatırken çevredekileri adeta canından bezdirdi.

Son zamanlarda Karadeniz'de yaşanan palamut bolluğuyla fiyatlar bazı bölgelerde 40 liraya kadar gerilerken Rize'de ise yaşanan görüntüler vatandaşın tepkisini çekti.

İddialara göre, aşırı avlanma nedeniyle kasalara sığmayan, taşınma ve istifleme sırasında ezilip patlayan tonlarca palamut, bazı büyük balıkçı tekneleri tarafından doğrudan liman içine boşaltıldı.

MAHALLE SAKİNLERİNİN SAĞLIĞI TEHLİKEDE

Denize atılan balıkların çürümesiyle birlikte Kirazlık Limanı adeta balık mezarlığına döndü. Denizin yüzeyini kaplayan yüzlerce ölü balık, kısa sürede çevreye dayanılmaz bir koku yaymaya başladı. Limana yakın noktalardaki yerleşim yerlerinde mahalle sakinleri pencerelerini açamaz hale geldi. Sağlık kaynağı olarak tüketilen balıkların deniz suyunu kirletmesi ve çevreye yaydığı çürük kokusu mahalle halkının sağlığını tehdit etmeye başladı.

"GEREKEN CEZAYI KESİN"

Yaşanan çevre katliamına isyan eden liman sakinlerinden balıkçı Temel Zaman, denetimlerin artırılması çağrısında bulunarak "Bu rezilliğe bir bakın. Sahil Güvenlik Komutanlığı gelsin, ufak teknelerle değil bu büyük takımlarla ilgilenip gereken cezayı kessin. Liman berbat durumda, ağır kokudan geçilmiyor. Büyük tekneler fazlalık balığı ezilip patlayınca doğrudan denize basıyor. Vatandaşlar bu koku yüzünden geceleri evinde yatamıyor, binaların içine kadar koku doldu" dedi.