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Kaynak: AA

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), 37 kişi hakkında suç duyurusunda bulunulmasına karar verdi. Karar kapsamında, Vişne Madencilik Üretim Sanayi ve Ticaret A.Ş. (VSNMD) pay piyasasındaki işlemler nedeniyle 22 kişi, Işıklar Enerji ve Yapı Holding A.Ş. (IEYHO) pay piyasasındaki işlemler nedeniyle ise 15 kişi hakkında suç duyurusunda bulunulacak.

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), piyasa bozucu eylemler ve usulsüz işlemlere yönelik yürüttüğü incelemeleri tamamlayarak önemli kararlara imza attı. Kurul, iki farklı hisse senedinde gerçekleştirilen manipülatif işlemler nedeniyle toplam 37 kişi hakkında Cumhuriyet Başsavcılıklarına suç duyurusunda bulunulmasını kararlaştırdı.

VİŞNE MADENCİLİK HİSSELERİNDEKİ MANİPÜLASYON İDDİASI

İncelemeler sonucunda, Vişne Madencilik Üretim Sanayi ve Ticaret A.Ş. (VSNMD) pay piyasasında gerçekleştirilen işlemlerde piyasa dolandırıcılığı fiilinin işlendiği belirlendi. 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 107/1. maddesi kapsamında düzenlenen manipülasyon suçunu işledikleri gerekçesiyle 22 kişi hakkında suç duyurusunda bulunulmasına karar verildi.

IŞIKLAR ENERJİ VE YAPI HOLDİNG İŞLEMLERİNE 15 SUÇ DUYURUSU

SPK'nın incelemeye aldığı bir diğer şirket ise Işıklar Enerji ve Yapı Holding A.Ş. (IEYHO) oldu. Şirketin pay piyasasındaki işlemleri mercek altına alan Kurul, aynı kanun maddesine aykırı hareket ettikleri değerlendirilen 15 kişi hakkında suç duyurusunda bulunulmasını kararlaştırdı.

ŞÜPHELİLERİN TÜM SERMAYE PİYASASI LİSANSLARI İPTAL EDİLECEK

SPK, haklarında suç duyurusu kararı alınan iki gruptaki kişiler için yaptırımları suç duyurusuyla sınırlı tutmadı. Vişne Madencilik ve Işıklar Enerji pay piyasalarındaki usulsüzlükler nedeniyle haklarında işlem başlatılan 37 kişinin sahip olduğu tüm sermaye piyasası lisanslarının, işlem yapma yasağı süresince iptal edilmesine hükmedildi.