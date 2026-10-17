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TBMM'de son bir haftadır fon krizinin tüm boyutlarıyla araştırılması ve siyasi ayağının ortaya çıkarılması amacıyla sunulan 10 ayrı grup önergesi iktidar çoğunluğu tarafından reddedildi. Muhalefetin "Sorumlular nerede?" feryadına karşılık iktidar, yasal düzenlemeleri birkaç gün içinde Meclis'e getireceklerini savunarak süreci geçiştirmekle eleştiriliyor.

Cumhuriyet'te yer alan habere göre; Meclis Genel Kurulu’nda geride kalan hafta boyunca fon krizinin ekonomik ve siyasi boyutları masaya yatırıldı. Yurttaşların ve KOBİ’lerin uğradığı zararların tespit edilmesi, piyasadaki ihmaller zincirinin kırılması ve şüpheli kazançların tespiti için muhalefet partileri tarafından verilen 10 araştırma önergesinin görüşmelerinde tansiyon düşmedi.

"HALK KAYBEDERKEN KİMLER KAZANDI?"

Görüşmelerde söz alan muhalefet milletvekilleri, sermaye piyasalarında yaşanan çalkantı ve vurgunun arkasındaki isimlerin açıklanmasını talep etti.

DEM Partili Kamuran Tanhan, "Geniş kitleler ve küçük yatırımcılar büyük kayıplar yaşarken, bu süreçte servetine servet katanlar kimlerdir?" dedi. CHP’li Türker Ateş ise "Fon dalgalanmaları hangi reel sektör şirketlerini etkiledi? Küçük yatırımcıyı bu riskli alanlara kimler yönlendirdi? KOBİ sanayi şirketleri neden böylesine ağır değer kayıpları yaşadı?" ifadelerini kullandı.

YENİ Partili Cumhur Uzun, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in kriz öncesindeki "Manipülasyonu biliyoruz" sözlerini hatırlatarak; "Bu vurgun göz göre göre gelirken denetim mekanizmaları ve SPK neredeydi? Kimlerin hangi hisselere yığılma yaptığı görülüyorsa neden zamanında adım atılmadı? Haksız kazanca kim göz yumdu?" sorularını yöneltti.

ESKİ BAKAN VE 160 MİLYON LİRALIK YATIRIM GÜNDEMDE

İYİ Parti Sözcüsü Buğra Kavuncu, süreçte 2 milyar lira haksız kazanç sağladığı iddia edilen eski AKP'li Bakan Fatma Betül Sayan Kaya'nın fona yatırdığı parayı gündeme taşıyarak, "Eski bir bakan 160 milyon liralık kaynağı nereden bulup da bu fona aktarmıştır?" diyerek tepkisini dile getirdi.

Tüm araştırma önergelerinin ardı ardına reddedilmesi üzerine YENİ Yol Grubu’ndan İdris Şahin de iktidar sıralarına "Bu konunun araştırılmasından neden korkuyorsunuz?" sözleriyle yüklendi.

İKTİDARIN SAVUNMASI: GEREKLİ ADIMLARI 4-5 GÜNDE ATIYORUZ

Eleştirilerin odağındaki AK Parti grubu ise krizin sınırlandırıldığını ve devlet kurumlarının zaten devrede olduğunu söyledi. AK Parti temsilcileri, Cumhurbaşkanı Yardımcılığı başkanlığında Fon Koordinasyon Kurulu kurulduğunu, Devlet Denetleme Kurulu (DDK) ve yargının incelemelerini sürdürdüğünü ifade etti.

AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu yaptığı açıklamada, "Aylarca sürecek bir araştırma komisyonu yerine idari ve yasal düzenlemeleri 4-5 gün içinde tamamlayıp Meclis gündemine taşıyoruz. Mağduriyetlerin giderilmesine ilişkin kanun teklifi önümüzdeki hafta 1. sırada yer alacak. Yargı da üzerine düşeni yapmaktadır" ifadelerini kullandı.

"SORUŞTURMA YOK, SORUMLULAR CEZASIZ"

İktidarın bu savunması muhalefet kanadında karşılık bulmadı. Sunulan yasal düzenleme paketlerinin gerçek sorumluları korumaya yönelik olduğunu vurgulayan muhalefet milletvekilleri, "Bu adımlar sorunu çözmez. Asıl faillere ve cezalara dair tek bir adım yok. Eski Bakan nerede? Hayati Yazıcı’nın oğlu nerede?" diyerek somut adli ve idari yaptırımların takipçisi olacaklarını belirtti.