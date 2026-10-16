İstanbul Havacılık Şube Müdürlüğüne ait helikopter, sağanağın ardından meydana gelen sel sonrası olumsuzluk yaşanan bölgeleri kontrol etmek için Atatürk Havalimanı'ndan kalktı. Sarıyer çevresi ve Haliç'te helikopterle denetim uçuşu yapan ekipler, çalışmaları havadan takip etti. Helikopter kamerasıyla da kayda alınan selde zarar gören bölgeler incelendi.
Megakentte sel hasarı tespiti: Yaraları sarmak için havadan denetim yapıldı
İstanbul genelinde etkisini gösteren şiddetli sağanak yağışın ardından meydana gelen sel birçok ev ve iş yerinde büyük hasara yol açarken, emniyet güçleri olumsuzluk yaşanan bölgeleri helikopterle havadan adım adım kontrol etti.Kaynak: DHA
Yağışın ardından meydana gelen sel ve su baskınları, çok sayıda ev, iş yeri ve yollarda ciddi miktarda hasar meydana getirdi. Su birikintileri nedeniyle ulaşımda aksamalar yaşanırken, sel felaketinden etkilenen kritik noktalar emniyet güçleri tarafından karadan ve havadan eş zamanlı olarak kontrol altına alındı
Gelişmelerin ardından koordinasyonu sağlamak ve felaketin boyutunu tam olarak tespit edebilmek amacıyla İstanbul Emniyet Müdürlüğü bünyesindeki İstanbul Havacılık Şube Müdürlüğüne ait polis helikopteri acil koduyla havalandı. Atatürk Havalimanı’ndan kalkan uzman hava ekipleri, sağanak yağışın ardından su baskınlarının ve olumsuzlukların en yoğun hissedildiği bölgeleri belirlemek üzere havalandı.
Uçuş rotasını özellikle yağışın en çok etkilendiği Sarıyer çevresi ile Haliç ve etrafındaki alanlara çeviren emniyet ekipleri, bu hat boyunca detaylı bir denetim uçuşu gerçekleştirdi. Şiddetli yağışın ardından derelerin taşması, çamur ve balçık birikintilerinin oluşmasıyla Haliç’in renginin kahverengine büründüğü anlar da dikkat çekerken, hava ekipleri sahada yürütülen tahliye ve temizleme çalışmalarını anlık olarak takip etti.
Helikopter bünyesinde yer alan yüksek çözünürlüklü termal ve optik kamera sistemleri vasıtasıyla kaydedilen görüntülerde, sel sularının zarar verdiği yerleşim yerleri, cadde ve sokaklar ayrıntılı biçimde incelendi. Elde edilen anlık hava görüntüleri ve veriler, karadaki müdahale ekiplerine aktarılarak tahliye, su tahliyesi ve güvenlik önlemlerinin daha hızlı ve koordineli şekilde yürütülmesine katkı sağladı.
Arama kurtarma ekipleri, botlarla ev ve iş yerlerinde mahsur kalan vatandaşların tahliyesini aralıksız sürdürürken, polis ekipleri de olası hırsızlık ve güvenlik zafiyetlerine karşı sel bölgelerinde tedbirlerini artırdı. Yetkililer, mağdur olan vatandaşların tespit edilmesi ve zararların karşılanması adına hasar tespit çalışmalarının hem havadan çekilen görüntüler hem de sahadaki ekiplerin incelemeleri doğrultusunda çalışmalar devam ediyor.