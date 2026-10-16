Megakentte sel hasarı tespiti: Yaraları sarmak için havadan denetim yapıldı

Uçuş rotasını özellikle yağışın en çok etkilendiği Sarıyer çevresi ile Haliç ve etrafındaki alanlara çeviren emniyet ekipleri, bu hat boyunca detaylı bir denetim uçuşu gerçekleştirdi. Şiddetli yağışın ardından derelerin taşması, çamur ve balçık birikintilerinin oluşmasıyla Haliç’in renginin kahverengine büründüğü anlar da dikkat çekerken, hava ekipleri sahada yürütülen tahliye ve temizleme çalışmalarını anlık olarak takip etti.