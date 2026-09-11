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Kaynak: DHA

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün (MGM) 2026 yılı ağustos ayına ilişkin sıcaklık analizi raporu yayımlandı. Rapora göre Türkiye genelinde ağustos ayı ortalama sıcaklığı 25,7 derece olarak ölçüldü. 1991-2020 dönemini kapsayan uzun yıllar ortalaması ise 25,1 derece oldu. Böylece 2026 yılı ağustos ayı, ortalamanın 0,6 derece üzerinde gerçekleşerek son 56 yılın en sıcak 16’ncı ağustos ayı olarak kayıtlara geçti.

Ağustos ayında ortalama Ege Bölgesi’nin güneyi ile İskenderun, Dinar, Manavgat, Samandağ, Fethiye, Mersin, Köyceğiz, Karataş, Antalya, Alanya, Finike, Burdur, Dörtyol, Eğirdir, Kaş, Isparta, Kale (Demre), Özalp, Erciş, Başkale, Ağrı, Muradiye, Van, Şırnak, Bartın, Çanakkale, Çorlu, İpsala, Edirne ve Gökçeada çevrelerinde mevsim normallerinin üzerinde gerçekleşti. Yurdun diğer kesimlerinde ise sıcaklıklar mevsim normalleri civarında ölçüldü.

Türkiye genelinde ağustos ayının en düşük sıcaklığı 4,5 dereceyle Ardahan’da, en yüksek sıcaklığı ise 46,7 dereceyle Şırnak’ın Cizre ilçesinde ölçüldü. Rapora göre ağustos ayında yeni ekstrem maksimum veya minimum sıcaklık değeri gerçekleşmedi.

Marmara Bölgesi’nde ağustos ayı uzun yıllar ortalama sıcaklığı 24,6 derece olurken, 2026 yılı ağustos ayı ortalaması 25,4 derece olarak kaydedildi. Bölgede en düşük sıcaklık 13,6 dereceyle Balıkesir’de, en yüksek sıcaklık ise 39,1 dereceyle Uzunköprü’de ölçüldü.

Ege Bölgesi’nde uzun yıllar ağustos ayı ortalama sıcaklığı 26,5 derece olurken, 2026 yılı ağustos ayı ortalaması 27,5 dereceye ulaştı. Bölgenin en düşük sıcaklığı 10,1 dereceyle Simav’da, en yüksek sıcaklığı ise 43,6 dereceyle Milas’ta kaydedildi.

Akdeniz Bölgesi’nde uzun yıllar ağustos ayı ortalama sıcaklığı 27,4 derece olarak ölçülürken, 2026 yılı ağustos ayı ortalaması 28,2 derece oldu. Bölgede en düşük sıcaklık 7,5 dereceyle Göksun’da, en yüksek sıcaklık ise 43,2 dereceyle Kozan’da ölçüldü.

İç Anadolu Bölgesi’nde ağustos ayı ortalama sıcaklığı 23 derece olarak kaydedildi. Bütün bölgede sıcaklıklar mevsim normallerine yakın gerçekleşti. En düşük sıcaklık 5,1 dereceyle Kangal’da, en yüksek sıcaklık ise 37,8 dereceyle Çankırı’da ölçüldü.

Karadeniz Bölgesi’nde uzun yıllar ağustos ayı ortalama sıcaklığı 23 derece olurken, 2026 yılı ağustos ayı ortalaması 23,4 derece olarak gerçekleşti. Bölgede en düşük sıcaklık 7,9 dereceyle Bayburt’ta, en yüksek sıcaklık ise 40,6 dereceyle Boyabat’ta ölçüldü.

Doğu Anadolu Bölgesi’nde uzun yıllar ağustos ayı ortalama sıcaklığı 23,4 derece olurken, 2026 yılı ağustos ayı ortalaması 23,9 derece olarak kaydedildi. Bölgenin en düşük sıcaklığı 4,5 dereceyle Ardahan’da, en yüksek sıcaklığı ise 41,2 dereceyle Elazığ’da ölçüldü.

Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde ise uzun yıllar ağustos ayı ortalama sıcaklığı 30,7 derece olurken, 2026 yılı ağustos ayı ortalaması 31,1 derece olarak gerçekleşti. Bölgede en düşük sıcaklık 15,6 dereceyle Gaziantep’te, en yüksek sıcaklık ise 46,7 dereceyle Cizre’de ölçüldü.