TÜRKİYE GENELİNDE YAĞIŞLI HAVA ETKİLİ OLACAK

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün son değerlendirmelerine göre Türkiye genelinde parçalı ve çok bulutlu bir hava etkili olacak. Özellikle Orta ve Doğu Akdeniz, İç Anadolu’nun büyük bölümü, Karadeniz ile Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğu kesimlerinde yağmur ve sağanak yağış bekleniyor. İç kesimlerde ise yer yer karla karışık yağmur ve yüksek bölgelerde kar yağışı görülebileceği tahmin ediliyor.

KARADENİZ’DE SICAKLIK DÜŞÜYOR

Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu bölgelerde buzlanma ve don olayının etkili olması beklenirken, Karadeniz bölgesinde hava sıcaklıklarının 3 ila 5 derece azalacağı öngörülüyor. Diğer bölgelerde ise sıcaklıklarda önemli bir değişiklik beklenmiyor. Rüzgarın genel olarak kuzey yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette eseceği; Güneydoğu Anadolu’da ise güneyli yönlerden esmesi tahmin ediliyor.

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI YAPILDI

Meteoroloji ayrıca bazı iller için kuvvetli yağış uyarısında bulundu. Yapılan değerlendirmelere göre gece saatlerinden sonra özellikle Şırnak, Hakkari ve Bitlis çevreleri ile Siirt’in doğu kesimleri ve Van’ın güney ve batısında yağışların kuvvetli olması bekleniyor. Yetkililer, olası sel ve su baskınlarına karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması gerektiğini belirtti.

ÇIĞ VE KAR ERİMESİ RİSKİ SÜRÜYOR

Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun yüksek ve eğimli alanlarında çığ ve kar erimesi tehlikesine dikkat çekildi. Bu bölgelerde kar örtüsünün kalın olması nedeniyle yaşanabilecek olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli olması istendi.

MARMARA VE EGE’DE BULUTLU HAVA

Bölge tahminlerine göre Marmara’da parçalı ve çok bulutlu bir hava beklenirken Sakarya, Bilecik çevreleri ile Kocaeli’nin doğu kesimlerinde aralıklı yağmur görülebilecek. İstanbul’da gün içinde parçalı ve çok bulutlu bir hava hakim olacak ve sıcaklık 12 derece civarında seyredecek.

Ege Bölgesi’nde de parçalı ve çok bulutlu bir hava etkili olacak. Muğla çevrelerinde sağanak yağış beklenirken İzmir’de sıcaklığın 19 dereceye kadar yükselmesi öngörülüyor.

AKDENİZ VE İÇ ANADOLU’DA YAĞIŞ BEKLENİYOR

Akdeniz’de özellikle öğle saatlerinden sonra yağışların etkisini artırması bekleniyor. Antalya’da sıcaklık 19 derece olurken Adana ve Mersin’de aralıklı sağanak yağış görülecek.

İç Anadolu’da Eskişehir hariç birçok kentte yağmur ve karla karışık yağmur beklenirken yüksek kesimlerde kar yağışı görülebileceği ifade ediliyor. Ankara’da gece saatlerinden sonra yağmur ve karla karışık yağmur etkili olabilirken sıcaklığın 10 derece civarında olması bekleniyor.

DOĞU VE GÜNEYDOĞU’DA DİKKAT ÇEKEN UYARILAR

Karadeniz Bölgesi’nde bölge genelinde aralıklı yağmur ve karla karışık yağmur beklenirken Doğu Karadeniz’in yüksek kesimlerinde kar yağışı görülebileceği belirtiliyor. Doğu Anadolu’da öğle saatlerinden sonra karla karışık yağmur ve kar etkili olurken sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayının görülebileceği tahmin ediliyor.

Güneydoğu Anadolu’da ise hava genel olarak parçalı bulutlu olacak. Batman ve Siirt çevreleri ile Mardin’in doğu ilçelerinde yağmur ve sağanak yağış beklenirken özellikle Siirt’in doğu kesimlerinde gece saatlerinden sonra yağışların kuvvetli olabileceği ifade ediliyor.