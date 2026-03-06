Vatandaş eylemlerle, yaşadığı geçim sıkıntısını iktidara duyurmaya çalışırken TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş’un önceki akşam Meclis’te verdiği iftar yemeği için hazırlanan ve Lebeniye çorbası, bal, kaymak, hurma, gün kurusu, badem, ceviz, beyaz peynir, eski kaşar, pastırma, domates, salatalık, mevsim yeşilliği, çiğ köfte, siyah ve yeşil zeytin, keşkek yatağında dana antrikot, karamelize soğanlı avokado favalı enginar, içli köfte ve sebzeli çıtır börek, çilekli file bademli narlı yeşil salatanın yer aldığı lüks mönü gündemdeki yerini konuyor.

Meclis’te yaptığı konuşmayla lüks mönüye gelen tepkilere yanıt veren AKP Grup Başkan Vekili Özlem Zengin, “Akşama peynir, ekmek yiyelim hiç fark etmez. Milletimiz ne yiyorsa biz aynı şeye talibiz” ifadelerini kullandı.

TİP Sözcüsü Sera Kadıgil, Ataşehir'deki pazar ziyareti sırasında önünden geçtiği peynir tezgahında vatandaşlara peynir alıp alamadıklarını sordu. Bir vatandaş, “Yarım buçuk alıyoruz. 250 gram, 300 gram, neye yeterse” derken bir diğer vatandaş da “(Kiloyla) kim alıyor... Günden güne zam geliyor” diye konuştu.

"Anca onların evine giriyor; milletin evine girmiyor” Kadıgil’in "Meclis’te AKP Grup Başkanvekili dedi ki ‘Millet peynir ekmek yiyorsa biz de antrikot yemeyiz, peynir ekmek yeriz" diyen Özlem Zengin’in sözlerini anımsatması üzerine bir ise vatandaş, “Hangi eve giriyormuş bir sorsana. Anca onların evine giriyor; milletin evine girmiyor” diyerek tepki gösterdi.