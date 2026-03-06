Yeniçağ Gazetesi
06 Mart 2026 Cuma
İstanbul 10°
Liste güncellendi: Süper Lig'in en değerli 10 futbolcusu belli oldu...

Süper Lig'in en değerli 10 futbolcusu belli oldu. Listede Galatasaray'dan 6 futbolcu yer alırken Fenerbahçe'den 3, Beşiktaş'tan da 1 futbolcu yer aldı. İşte en değerli 10 Süper Lig futbolcusu...

Sinan Başhan Derleyen: Sinan Başhan
Liste güncellendi: Süper Lig'in en değerli 10 futbolcusu belli oldu...

10. Sidiki Cherif Fenerbahçe- Yeni piyasa değeri 18 milyon avro

Liste güncellendi: Süper Lig'in en değerli 10 futbolcusu belli oldu...

9. Leroy Sane Galatasaray - Yeni piyasa değeri 22 milyon avro

Liste güncellendi: Süper Lig'in en değerli 10 futbolcusu belli oldu...


8. Kerem Aktürkoğlu Fenerbahçe- Yeni piyasa değeri 22 milyon avro

Liste güncellendi: Süper Lig'in en değerli 10 futbolcusu belli oldu...

7. Gabriel Sara Galatasaray - Yeni piyasa değeri 22 milyon avro

Liste güncellendi: Süper Lig'in en değerli 10 futbolcusu belli oldu...

5. Noa Lang Galatasaray - Yeni piyasa değeri 25 milyon avro

Liste güncellendi: Süper Lig'in en değerli 10 futbolcusu belli oldu...

4. Orkun Kökçü Beşiktaş - Yeni piyasa değeri 25 milyon avro

Liste güncellendi: Süper Lig'in en değerli 10 futbolcusu belli oldu...

3. Barış Alper Yılmaz Galatasaray - Yeni piyasa değeri 26 milyon avro

Liste güncellendi: Süper Lig'in en değerli 10 futbolcusu belli oldu...

6. Wilfied Singo Galatasaray - Yeni piyasa değeri 28 milyon avro

Liste güncellendi: Süper Lig'in en değerli 10 futbolcusu belli oldu...

2. Matteo Guendouzi Fenerbahçe - Yeni piyasa değeri 28 milyon avro

Liste güncellendi: Süper Lig'in en değerli 10 futbolcusu belli oldu...

1. Victor Osimhen Galatasaray - Yeni piyasa değeri 75 milyon avro

