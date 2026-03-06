10. Sidiki Cherif Fenerbahçe- Yeni piyasa değeri 18 milyon avro
Liste güncellendi: Süper Lig'in en değerli 10 futbolcusu belli oldu...
Süper Lig'in en değerli 10 futbolcusu belli oldu. Listede Galatasaray'dan 6 futbolcu yer alırken Fenerbahçe'den 3, Beşiktaş'tan da 1 futbolcu yer aldı. İşte en değerli 10 Süper Lig futbolcusu...Derleyen: Sinan Başhan
9. Leroy Sane Galatasaray - Yeni piyasa değeri 22 milyon avro
8. Kerem Aktürkoğlu Fenerbahçe- Yeni piyasa değeri 22 milyon avro
7. Gabriel Sara Galatasaray - Yeni piyasa değeri 22 milyon avro
5. Noa Lang Galatasaray - Yeni piyasa değeri 25 milyon avro
4. Orkun Kökçü Beşiktaş - Yeni piyasa değeri 25 milyon avro
3. Barış Alper Yılmaz Galatasaray - Yeni piyasa değeri 26 milyon avro
6. Wilfied Singo Galatasaray - Yeni piyasa değeri 28 milyon avro
2. Matteo Guendouzi Fenerbahçe - Yeni piyasa değeri 28 milyon avro
1. Victor Osimhen Galatasaray - Yeni piyasa değeri 75 milyon avro
Kaynak: Diğer