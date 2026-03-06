Yeniçağ Gazetesi
06 Mart 2026 Cuma
Anasayfa Gündem ‘Altın büyük yükselecek’ Uzman isim açıkladı

‘Altın büyük yükselecek’ Uzman isim açıkladı

Orta Doğu’daki sıcak çatışmalardan sonra zirve yapan altın fiyatları, daha da artacak. Uzman Mehmet Ali Yıldırımtürk, yaşanan düşüşün nedenlerini ve dünya ekonomisindeki "yeni düzen" sancılarını analiz ederken altında yükselişin süreceğini açıkladı.

Baran Yalçın Derleyen: Baran Yalçın
‘Altın büyük yükselecek’ Uzman isim açıkladı - Resim: 1

ABD ve İsrail’in İran’a saldırması piyasaları alt üst ederken, altındaki inişli çıkışlı durum, yatırımcıları endişelendiriyor.

‘Altın büyük yükselecek’ Uzman isim açıkladı - Resim: 2

Küresel piyasalarda ons altın %1’in üzerinde kayıpla 5.277 dolara düşerken, yurt içinde gram altın 7 bin 500 TL bandına çekildi. Gümüş ise altına göre çok daha sert bir darbe alarak %6’nın üzerinde değer kaybıyla 84 dolara kadar geriledi.

‘Altın büyük yükselecek’ Uzman isim açıkladı - Resim: 3

Altın ve Para Piyasaları Uzmanı Mehmet Ali Yıldırımtürk, piyasalardaki bu "ters köşe" hareketini ve altındaki beklentilerinden bahsetti.

‘Altın büyük yükselecek’ Uzman isim açıkladı - Resim: 4

"YENİDEN YÜKSELİŞ GÖRÜLECEKTİR”

Yıldırımtürk, “Çatışmaların etkisiyle yaşanan yükseliş aslında gerilimle başladı ve gerçekleşmelerle dün sona geldi. Küreseldeki fiyatlamalar her savaş ya da çatışmada olduğu gibi ilk ateşin açılması sonrasında düşüş yönlü olur. Dün gün sonundaki ivme kaybı, özellikle Kapalı Çarşı’da ay sonu nakit ihtiyacına yönelik satışlardan kaynaklandı. Ancak oluşan her yeni gerginlikle yeniden yükselişler görülecektir. Görülen bu düşüşler aynı zamanda bir kar realizasyonudur” sözlerini sarf etti.

‘Altın büyük yükselecek’ Uzman isim açıkladı - Resim: 5

"DÜNYA PARA SİSTEMİ SORGULANIYOR"

“Dünyada yeni bir dönemin eşiğindeyiz” diyen Yıldırımtürk, “Dünya para sistemi sorgulanıyor. Eski dünya düzeni yıkıldı, yeni düzen doğum sancıları çekiyor. Orta Doğu’daki çatışmalar geçici bir kriz değil; uluslararası kurallar yeniden yazılıyor. Savaşın dünya sathına vekaleten de olsa yayılma ihtimali hâlâ canlılığını koruyor” ifadelerini kullandı.

‘Altın büyük yükselecek’ Uzman isim açıkladı - Resim: 6

Petrol fiyatlarında bugün yüzde 5’i aşan bir yükseliş olduğunu belirten Yıldırımtürk, “Hürmüz Boğazı’ndaki gelişmelerle küresel ekonomide ve yurt içinde enflasyon yükselecek. Bu durum, özellikle Avrupa ve Türkiye’de faiz indirim süreçlerini etkileyecek. Enflasyondaki bu artış beklentisi, altına yönelimi her zaman canlı tutacaktır” dedi.

‘Altın büyük yükselecek’ Uzman isim açıkladı - Resim: 7

Öte yandan Yıldırımtürk, gümüşün gümüş, altınla beraber yükseldiğini fakat her zaman altından daha sert düştüğünü söyledi.

