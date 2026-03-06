‘Altın büyük yükselecek’ Uzman isim açıkladı

"YENİDEN YÜKSELİŞ GÖRÜLECEKTİR”

Yıldırımtürk, “Çatışmaların etkisiyle yaşanan yükseliş aslında gerilimle başladı ve gerçekleşmelerle dün sona geldi. Küreseldeki fiyatlamalar her savaş ya da çatışmada olduğu gibi ilk ateşin açılması sonrasında düşüş yönlü olur. Dün gün sonundaki ivme kaybı, özellikle Kapalı Çarşı’da ay sonu nakit ihtiyacına yönelik satışlardan kaynaklandı. Ancak oluşan her yeni gerginlikle yeniden yükselişler görülecektir. Görülen bu düşüşler aynı zamanda bir kar realizasyonudur” sözlerini sarf etti.