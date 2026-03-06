Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş, sosyal medya üzerinden yaptı bir tesisin açılışına ilişkin paylaşım yaptı.

Yavaş, belediyenin gençlere yönelik 7'nci akademisini Sincan'da açtıklarını duyurdu.

GENÇLERİN GELİŞİMİ İÇİN TASARLANDI

Paylaşımda yer alan videoda, 300 metrekarelik alanda 75 genç kapasiteli kütüphane, bilgisayar laboratuvarı ve sessiz çalışma odaları tanıtılıyor.

Proje, 2024'ten bu yana Çayyolu, Ulus, Zafer ve Bahçelievler gibi bölgelerde benzer merkezler açarak gençlere ücretsiz erişim sağlıyor.

BAŞKAN YAVAŞ'TAN DESTEK MESAJI

Yavaş, gençlere hitaben "Bu şehir sizin. Hayal kurmaktan, üretmekten ve kendinizi geliştirmekten asla vazgeçmeyin. Ben her zaman yanınızdayım" diyerek çağrıda bulundu.

Paylaşım, kısa sürede beğeni ve görüntülenme aldı.