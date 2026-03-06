ABD Kongresi’nde kritik İran brifingi
Trump yönetiminden üst düzey yetkililer, Washington’daki Capitol Hill’de Kongre üyelerine İran ile devam eden savaş hakkında kapalı bir brifing verdi. Toplantıda özellikle İran’ın insansız hava araçları ABD savunması açısından önemli bir risk olarak değerlendirildi.
Savaşın seyrini değiştiriyor: ABD savunma sistemini zorlayan Shaded İHA'larının özellikleri
Pentagon, İran’ın Shahed tipi kamikaze insansız hava araçlarının ABD hava savunması için beklenenden daha büyük bir tehdit oluşturduğunu kabul etti. Kapalı oturumda yapılan brifingde, bu İHA’ların tamamının durdurulmasının mümkün olmayabileceği ifade edildi.Derleyen: Baran Şükrü Çelik
ABD’yi endişelendiren Shahed İHA’ları
Brifinge katılan kaynaklara göre İran’ın “Shahed” tipi tek yönlü saldırı insansız hava araçları, ABD savunma sistemleri açısından beklenenden daha büyük bir sorun oluşturuyor.
Kamikaze İHA nedir?
Shahed-136, görevini tamamladıktan sonra geri dönmeyen “kamikaze” tipi bir insansız hava aracı olarak tasarlandı.
Hedefe kilitlenerek doğrudan çarpma yöntemiyle patlıyor. Bu nedenle askeri literatürde “loitering munition” yani hedef bekleyen mühimmat olarak sınıflandırılıyor.
Temel teknik özellikleri
Shahed-136 yaklaşık 3,5 metre uzunluğa ve 2,5 metre kanat açıklığına sahip delta kanatlı bir tasarımla üretiliyor. Toplam ağırlığının yaklaşık 200 kilogram olduğu ve burun kısmında 40-50 kilogram patlayıcı taşıyabildiği belirtiliyor.
Nasıl hedef buluyor?
İHA, GPS/GNSS ve atalet navigasyon sistemi (INS) kombinasyonu kullanarak uçuyor. Önceden belirlenen koordinatlara otonom şekilde ilerleyerek hedefe yöneliyor.
Uzun menzil avantajı
Basit tasarımına rağmen Shahed-136’nın 1.000 kilometreye kadar menzil kat edebildiği değerlendiriliyor. Bu özellik, onu uzun mesafeli hedefler için kullanılan düşük maliyetli bir saldırı aracı haline getiriyor.
“Sürü saldırısı” taktiği
Shahed-136’nın en dikkat çeken özelliği ise düşük üretim maliyeti. Bu sayede aynı anda çok sayıda İHA fırlatılabiliyor.
“Sürü saldırısı” olarak bilinen bu yöntem, hava savunma sistemlerini baskı altına almayı ve savunma mühimmatını hızla tüketmeyi hedefliyor.
Alçak ve yavaş uçmaları avantaj sağlıyor
ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth ile Genelkurmay Başkanı Orgeneral Dan Caine, Shahed İHA’larının alçak ve yavaş uçmaları nedeniyle radar sistemlerinden kaçma konusunda balistik füzelere göre daha avantajlı olduğunu belirtti.