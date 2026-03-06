Savaş, kriz ve gerilim dönemlerinin güvenli limanı olan altın, Orta Doğu'daki savaş sonrası yükseliş trendini sürdürdü. Kapalı Çarşı'da gram, çeyrek, yarım ve tam altın ne kadar oldu?
Kapalı Çarşı'da altın uçtu: Gram, çeyrek, yarım ve tam altın ne kadar oldu? (6 Mart Cuma)
ABD’nin İran’a yönelik askeri hamleleri sonrası Orta Doğu’da tansiyon hızla yükseldi. Küresel piyasalarda belirsizlik artarken yatırımcılar yeniden güvenli limanlara yöneldi. Kapalı Çarşı'da gram, çeyrek, yarım ve tam altın ne kadardan işlem görüyor?Derleyen: Aykut Metehan
Kapalı Çarşı Gram Altın:
Alış: 7 bin 374,80 TL
Satış: 7 bin 528,67 TL
Günlük değişim: +89,98 TL
Kapalı Çarşı Çeyrek Altın:
Alış: 12 bin 081,00 TL
Satış: 12 bin 268,00 TL
Günlük değişim: +146,00 TL
Kapalı Çarşı Yarım Altın:
Alış: 24 bin 163,00 TL
Satış: 24 bin 544,00 TL
Günlük değişim: +293,00 TL
Kapalı Çarşı Tam Altın:
Alış: 48 bin 177,00 TL
Satış: 48 bin 863,00 TL
Günlük değişim: +584,00 TL
Uzmanlara göre ABD-İran hattındaki gelişmeler yakından izleniyor. Gerilimin tırmanması durumunda altına olan talebin artmaya devam edebileceği ve fiyatlarda yeni zirvelerin görülebileceği belirtiliyor.
