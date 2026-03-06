Yeniçağ Gazetesi
06 Mart 2026 Cuma
İstanbul
Kapalı Çarşı'da altın uçtu: Gram, çeyrek, yarım ve tam altın ne kadar oldu? (6 Mart Cuma)

ABD’nin İran’a yönelik askeri hamleleri sonrası Orta Doğu’da tansiyon hızla yükseldi. Küresel piyasalarda belirsizlik artarken yatırımcılar yeniden güvenli limanlara yöneldi. Kapalı Çarşı'da gram, çeyrek, yarım ve tam altın ne kadardan işlem görüyor?

Aykut Metehan
Son Güncelleme:
Kapalı Çarşı'da altın uçtu: Gram, çeyrek, yarım ve tam altın ne kadar oldu? (6 Mart Cuma)

Savaş, kriz ve gerilim dönemlerinin güvenli limanı olan altın, Orta Doğu'daki savaş sonrası yükseliş trendini sürdürdü. Kapalı Çarşı'da gram, çeyrek, yarım ve tam altın ne kadar oldu?

Kapalı Çarşı'da altın uçtu: Gram, çeyrek, yarım ve tam altın ne kadar oldu? (6 Mart Cuma)

Kapalı Çarşı Gram Altın:

Alış: 7 bin 374,80 TL
Satış: 7 bin 528,67 TL
Günlük değişim: +89,98 TL

Kapalı Çarşı'da altın uçtu: Gram, çeyrek, yarım ve tam altın ne kadar oldu? (6 Mart Cuma)

Kapalı Çarşı Çeyrek Altın:

Alış: 12 bin 081,00 TL
Satış: 12 bin 268,00 TL
Günlük değişim: +146,00 TL

Kapalı Çarşı'da altın uçtu: Gram, çeyrek, yarım ve tam altın ne kadar oldu? (6 Mart Cuma)

Kapalı Çarşı Yarım Altın:

Alış: 24 bin 163,00 TL
Satış: 24 bin 544,00 TL
Günlük değişim: +293,00 TL

Kapalı Çarşı'da altın uçtu: Gram, çeyrek, yarım ve tam altın ne kadar oldu? (6 Mart Cuma)

Kapalı Çarşı Tam Altın:

Alış: 48 bin 177,00 TL
Satış: 48 bin 863,00 TL
Günlük değişim: +584,00 TL

Kapalı Çarşı'da altın uçtu: Gram, çeyrek, yarım ve tam altın ne kadar oldu? (6 Mart Cuma)

Uzmanlara göre ABD-İran hattındaki gelişmeler yakından izleniyor. Gerilimin tırmanması durumunda altına olan talebin artmaya devam edebileceği ve fiyatlarda yeni zirvelerin görülebileceği belirtiliyor.

