Yeşil GYO’ya konkordato reddi: Binlerce mağduru ilgilendiriyor

Mahkemeden konkordato talebine ret
Yeşil Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı’nın konkordato talebine ilişkin davada karar çıktı.
Şirketin Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yaptığı açıklamaya göre, İstanbul Anadolu 3. Asliye Ticaret Mahkemesi’nde görülen davada Yeşil GYO ile bağlı ortaklığı Yeşil Global İnşaat Turizm Otelcilik A.Ş.’nin konkordato başvurusu reddedildi.
Mahkeme, daha önce verilen kesin mühlet kararını da kaldırdı.
İflas şartları oluşmadı
Kararda, şirketler hakkında iflas şartlarının oluşmadığına hükmedilerek iflas kararı verilmesine yer olmadığı belirtildi.
Dava kapsamında uygulanan tüm tedbirler kaldırılırken, konkordato komiserlerinin görevine de son verildi.
İstinaf yolu açık
Mahkeme kararına karşı, gerekçeli kararın taraf vekillerine tebliğ edilmesinden itibaren iki hafta içinde istinaf başvurusu yapılabileceği bildirildi.
Şirket açıklamasında ise faaliyetlerin kesintisiz şekilde sürdüğü, süreçle ilgili yeni bir gelişme olması halinde kamuoyunun bilgilendirileceği ifade edildi.
Konkordato süreci nasıl başlamıştı?
Yeşil GYO ve bağlı ortaklığı Yeşil Global İnşaat, mali sıkıntılar nedeniyle konkordato talebinde bulunmuştu.
İstanbul Anadolu 3. Asliye Ticaret Mahkemesi, 10 Haziran 2025’te şirketler için üç aylık geçici mühlet kararı vermiş, daha sonra bu süre 7 Kasım 2025’e kadar iki ay uzatılmıştı.
Şirketin konkordato başvurusunun arkasında özellikle Esenyurt’taki Innovia 4 projesi nedeniyle yaşanan sorunlar bulunuyordu.
Innovia 4 projesinde yaklaşık 6 bin 500 daire bulunduğu ve projede çok sayıda hak sahibinin mağduriyet yaşadığı biliniyor.