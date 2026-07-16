Yeni sezon hazırlıklarını Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde sürdüren Trabzonspor'da yeni transfer Metehan Mimaroğlu, antrenman öncesinde basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Bordo-mavili formayı giymekten büyük mutluluk duyduğunu belirten deneyimli futbolcu, Trabzonspor'un hedeflerine katkı sağlamak için elinden geleni yapacağını söyledi.

'TRABZONSPOR'DAN TEKLİF ALINCA HİÇ DÜŞÜNMEDİM'

Trabzon'a yabancı olmadığını vurgulayan Metehan Mimaroğlu,"Ben Trabzon'u çok seviyorum. Rize'de doğdum. Babam nedeniyle ailemiz burada büyüdü. Bu topraklarda yetiştik. Trabzonspor'dan teklif alınca çok mutlu oldum. Diğer kulüplere teşekkür ettim. Burası benim çok sevdiğim bir yer. Bu yüzden burada daha önce forma giydiğim takımlardan daha fazla mücadele edeceğim." dedi.

'REKABET TRABZONSPOR'A KAZANDIRACAK'

Takım içindeki forma rekabetinin başarıyı artıracağını söyleyen 32 yaşındaki futbolcu, "Aral oynadığı zaman en büyük destekçisi ben olacağım. Saviola oynadığı zaman da aynı şekilde onu destekleyeceğim. Ben oynadığımda da onların bana aynı desteği vereceğine inanıyorum. Çok güzel bir aile ortamı oluştu. Bu rekabet Trabzonspor'a kazandıracak." dedi.

'ONUACHU VE UMUT'U BESLEMEK İSTİYORUM'

Fatih Tekke'nin oyun anlayışına kısa sürede adapte olmaya çalıştıklarını belirten Mimaroğlu, "Fatih hocamız ne istediğini bize çok net anlatıyor. Çalışmalarımıza başladık. Onuachu ve Umut gibi golcü oyuncuları beslemek gerekiyor. Ben de onlara asist ve gol katkısı vermek için elimden geleni yapacağım." ifadelerini kullandı.

'TRABZONSPOR'UN HEDEFİ HER ZAMAN ŞAMPİYONLUK'

Bordo-mavili taraftarların desteğini hissettiklerini ifade eden başarılı kanat oyuncusu, "Trabzonspor'un olduğu her yerde hedef şampiyonluktur. Taraftarlarımız baskılı, mücadeleci bir Trabzonspor izleyecek. İç sahada da deplasmanda da son düdüğe kadar savaşan bir takım olacağız." diye konuştu.

'O ALKIŞI HİÇ UNUTAMAM'

Geçen sezon Gençlerbirliği formasıyla Trabzonspor'a attığı golün ardından sevinmemesinin nedenini de açıklayan Metehan Mimaroğlu, "Trabzonspor'a attığım golden sonra taraftarların beni alkışlaması benim için çok anlamlıydı. Burada büyüyen biri olarak o alkışa gol sevinciyle karşılık vermek bana yakışmazdı. Ben de onları alkışlayarak teşekkür ettim." dedi.