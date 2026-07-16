Trabzonspor, yeni sezon hazırlıklarını sürdürüyor. Bugün Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde ilk 20 dakikası basına açık şekilde gerçekleştirilen antrenman öncesi teknik direktör Fatih Tekke kameraların karşısına geçerek açıklamalarda bulundu.

FATİH TEKKE: 'TÜM KOŞULLARI DEĞERLENDİRDİĞİMİZDE GAYET İYİ GİDİYORUZ'

"Yeni sezon hepimize hayırlığı uğurlu olur inşallah. Sakatlıksız, hak edenin kazandığı güzel bir sezon yaşarız. 10 gün öncesinde başladık çalışmalara. Gayet iyi gidiyor. Cabral ve Pina 18'inde bizimle olacak. Hepinizin bildiği gibi Oulai'nin durumu var. Gidecek mi, kalacak mi görüşmeler devam ediyor.

Transferde hızlı hareket ettik ve gayet iyi iş yaptık. Son bir iki hamlememiz daha olacak. Çalışmalara devam ediyoruz. Zor bir süreç bekliyor bizi ama gayet iyi gidiyoruz tüm koşulları değerlendirdiğimizde. Daha heyecanlayız diyebilirim. "

'GERÇEK GİZLENEMEZ'

Fatih Tekke sözlerini bitirdikten sonra basın mensuplarının soru sorma isteğine ise 'Sorular çok var. Benim gündemim değil ama gündemde çok şey var. Gerçeğin şöyle bir şeyi vardır biliyorsunuz; kendisini eninde sonunda ortaya çıkartır, gizlenemez." diye karşılık verdi.

Fatih Tekke'nin bu sözlerinin dün görevinden istifa ettiğini açıklayan Scout Şefi Eren Mert'in ardından çıkan spekülasyonlara yönelik olduğu düşünülüyor.