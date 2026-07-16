2007 yılında Camp Nou’da çekilen bir fotoğrafta, genç bir Lionel Messi’nin kucağında bir bebek yer alıyordu. O gün için sıradan görünen bu an, bugün futbol tarihinin en dikkat çekici hikâyelerinden biri haline geldi.
Messi’nin kucağındaki bebek, finalde rakibi oldu: 19 yıl önce aynı karedeydiler…
2007’de Camp Nou’da çekilen o fotoğraf yıllar sonra bambaşka bir anlam kazandı. Lionel Messi’nin kucağındaki bebek Lamine Yamal, şimdi Dünya Kupası finalinde onun karşısına çıkıyor.Kaynak: Diğer
Her şey bir çekilişle başladı
UNICEF tarafından düzenlenen bir etkinlik kapsamında Barcelona’dan bir futbolcuyla fotoğraf çektirme hakkı kazanan aile, Lamine Yamal’ın ailesiydi. Böylece henüz bebek olan Yamal, Messi ile aynı karede yer aldı.
Fotoğrafı çeken Joan Monfort, o anın kolay olmadığını belirterek Messi’nin oldukça utangaç olduğunu ve bebeği nasıl tutacağını bilemediğini ifade etti.
Yıllar sonra anlam kazanan kare
O gün çekilen fotoğraf, uzun süre sıradan bir anı olarak kaldı. Ancak yıllar içinde o bebeğin futbol dünyasında hızla yükselmesiyle birlikte bu kare bambaşka bir anlam kazandı.
Bir yıldızın doğuşu
Küçük yaşlardan itibaren yeteneğiyle dikkat çeken Lamine Yamal, 2014 yılında Barcelona altyapısına katıldı. 2023 yılında ise henüz 15 yaşındayken A takıma yükselerek Avrupa futbolunun en çok konuşulan genç oyuncularından biri haline geldi.
La Liga, İspanya Milli Takımı ve Avrupa Şampiyonası tarihinde gol atan en genç oyuncular arasında yer alarak adını kısa sürede duyurdu.
Tarihi karşılaşma
Kariyerindeki ilk Dünya Kupası’nda turnuvanın en genç oyuncularından biri olan Yamal, 19 yıl önce kendisini kucağına alan Lionel Messi ile finalde rakip oldu.
Bir sözün karşılığı
O fotoğraf çekiminin arkasındaki mesaj ise bugün gerçeğe dönüştü:
“İmkansız diye bir şey yoktur.”
Futbolun bu hikâyesi, tesadüflerin ötesinde, yıllar içinde yazılmış bir kader gibi yorumlanıyor.