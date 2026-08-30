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Kaynak: AA

MLS'in 22. hafta karşılaşmasında Inter Miami ile Montreal, Nu Stadı'nda karşı karşıya geldi.

Mücadelenin yıldızı Messi oldu. Arjantinli futbolcu, 40, 52, 83 ve 90+6. dakikalarda attığı gollerle takımının farklı galibiyetinde başrolü üstlendi.

Bu sezon ligdeki gol sayısını 18'e yükselten 39 yaşındaki Messi, Dallas forması giyen Petar Musa'yı 16 golde bırakarak gol krallığı yarışında liderliğe çıktı.

Inter Miami'nin diğer gollerini Casemiro 20, Luis Suarez 80 ve Alexander Shaw 89. dakikada kaydetti. Montreal'in tek golü ise 37. dakikada Fabian Herbers'ten geldi.

Bu sonuçla Doğu Konferansı'nda 42 puana ulaşan Inter Miami, lider Nashville'in 10 puan gerisinde ikinci sıradaki yerini korudu. Montreal ise 21 puanla 14. basamakta kaldı.