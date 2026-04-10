Mert Vidinli’nin bir süredir yurt dışında bulunduğu biliniyordu. Tüm bu gelişmelerin ardından Londra’dan yaptığı paylaşımlarla yeniden dikkat çeken Vidinli, şimdi bambaşka bir alana yöneldiğini duyurdu.

ROTASINI EMLAK SEKTÖRÜNE ÇEVİRDİ

Sosyal medya fenomenliğiyle tanınan isim, rotasını emlak sektörüne çevirerek yatırım ve gayrimenkul dünyasına adım attı.

İstanbul merkezli yürütülen söz konusu soruşturmada, yasaklı madde kullanımı ve bağlantılı suçlamalar nedeniyle çok sayıda kişi hakkında işlem yapılmıştı. Bu süreçte Vidinli’nin de dosyada adının geçtiği iddia edilirken, yurt dışında bulunması nedeniyle doğrudan gözaltına alınmadığı konuşulmuştu.

LONDRA’YA YERLEŞMİŞTİ

Hakkındaki iddiaların ardından bir süre Dubai’de olduğu öne sürülen Vidinli’nin, daha sonra İngiltere’ye geçerek Londra’ya yerleştiği ifade edildi.

Son paylaşımlarında ise tamamen yeni bir kariyer çizdiği görülen Vidinli, Londra’daki gayrimenkul projelerini yerinde incelediğini ve yatırım yapmak isteyenlere rehberlik ettiğini belirtiyor. Özellikle doğru bilgi ve güçlü bir çevrenin önemine dikkat çeken Vidinli, takipçilerine Londra’daki fırsatları filtreleyerek sunduğunu dile getiriyor.

Artık yalnızca sosyal medya içerikleriyle değil, aynı zamanda yatırım danışmanlığı benzeri bir alanda da varlık göstermeye başlayan Vidinli, Londra’da ev kiralamak ya da satın almak isteyenlere destek olmayı hedeflediğini ifade ediyor.