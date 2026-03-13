Bahis soruşturması kapsamında tutuklu bulunan Fenerbahçe futbolcusu Mert Hakan Yandaş hakkında hazırlanan iddianame kabul edildi. Duruşma 3 Nisan’da görülecek.

AVUKATINDAN AÇIKLAMA GELDİ

Cezaevinde bulunan Mert Hakan Yandaş'ın avukatı Mert Öcel, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, ''Müvekkilimiz Mert Hakan Yandaş hakkında düzenlenen iddianame mahkemesince kabul edilerek duruşma günü 3 Nisan 2026, saat 10:30 olarak tayin edilmiştir. Kamuoyuna saygı ile duyurulur. Kaptanımızın alnı ak, başı dik!'' ifadelerini kullandı.

17 YILA KADAR HAPİS TALEBİ

Mert Hakan Yandaş hakkında, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü soruşturma kapsamında 9 Aralık 2025’te tutuklanan Yandaş ve Dikmen için iddianame hazırlandı. Yandaş hakkında 4 yıldan 17 yıla kadar hapis cezası talep ediliyor.

