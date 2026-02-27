İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen “futbolda bahis” soruşturmasında yeni bir gelişme yaşandı.

MERT HAKAN YANDAŞ VE METEHAN BALTACI HAKKINDA 'DOLANDIRICILIK' İLE 'ŞİKE VE TEŞVİK PRİMİ' SUÇLAMALARI

Soruşturma kapsamında 9 Aralık 2025’te tutuklanan futbolcu Mert Hakan Yandaş, Fenerbahçe Kongre Üyesi Ersen Dikmen ve Galatasaraylı Metehan Baltacı hakkında iddianame düzenlendi.

Hazırlanan iddianamede Mert Hakan Yandaş ile Ersen Dikmen’in “nitelikli dolandırıcılık” ile “şike ve teşvik primi” suçlarından 4’er yıldan 13’er yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılması talep edildi.

Metehan Baltacı hakkında ise “bilişim sistemlerinin, banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık” ile “şike ve teşvik primi” suçlarından 4 yıldan 13 yıla kadar hapis cezası istendi.

Hazırlanan iddianameler, değerlendirilmek üzere İstanbul 3. Asliye Ceza Mahkemesine gönderildi.

"FUTBOLDA BAHİS VE ŞİKE" SORUŞTURMASINDA TOPLAM 34 ŞÜPHELİ HAKKINDA İDDİANAME HAZIRLANDI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı konuyla ilgili yapılan yaptı. Açıklamada kamuoyunda "Futbolda bahis-şike" olarak bilinen soruşturmalar kapsamında düzenlenen operasyonlarda yakalanan ve tutuklanan şüpheliler hakkındaki iddianamelerin tamamlandığı ve her zanlı hakkında görevli mahkemede ayrı ayrı dava açıldığı bildirildi.

Hazırlanan iddianamede hakemler Erkan Arslan, Nevzat Okat, Yakup Yapıcı, Ahmet Kıvanç Kader, Nurullah Bayram ve Baran Karaman; futbolcular Kerem Yusuf Sirkeci, Emircan Çiçek, Bartu Kaya, İzzet Furkan Malak, Metehan Baltacı, Yunus Emre Tekoğul, Faruk Can Genç, Kadir Kaan Yurdakul, Orkun Özdemir, Alassane Ndao, Abdurrahman Bayram, Bahattin Berke Demircan, Doğukan Çınar, Eyüpcan Temiz, Furkan Demir, Gökhan Payal, İbrahim Yılmaz, Mustafa Çeçenoğlu, Ergün Nazlı, Hamit Bayraktar, Hüseyin Aybars Tüfekci, İlke Tankul, Mert Aktaş, İsmail Karakaş, Tufan Kelleci ve Mert Hakan Yandaş ile Türkiye Futbol Federasyonu yetkilisi Buğra Cem İmamoğulları ve Yandaş'ın kupon yaptırdığı öne sürülen Fenerbahçe Kongre Üyesi Ersen Dikmen, "şüpheli" olarak yer aldı.