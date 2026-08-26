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Kaynak: DHA

Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu madde ticareti yapan ve ‘torbacı’ olarak tabir edilen sokak satıcılarına yönelik çalışma yapıldı.

Yenişehir ve Akdeniz ilçelerinde gerçekleşen operasyonda 5 şüpheli yakalandı.

Şüphelilerin üzerlerinde ve adreslerinde yapılan aramalarda toplam 3,19 gram sentetik kannabinoid (bonzai), 13 adet sentetik ecza ile uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 28 bin 240 TL bulundu.

Emniyetteki işlemlerinin ardından ‘Uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama’ suçundan adliyeye sevk edilen 5 şüpheliden 2’si adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, Ş.S., C.S. ve K.K. tutuklanarak cezaevine gönderildi.