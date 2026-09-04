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Kaynak: İHA

Akdeniz Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, Karaduvar Mahallesi'nde etrafı yüksek duvarlarla çevrilerek gizlenmiş bir alanda sağlıksız turşu üretimi yapıldığı ihbarı üzerine harekete geçti. Adreste yapılan incelemelerde; ürünlerin açık alanda toz, toprak, çamur ve atık sularla temas edecek şekilde depolandığı ve paketlendiği tespit edildi.

SAHTE ETİKET VE TARİH TAHRİFATI BELİRLENDİ

Ekiplerin detaylı kontrollerinde, satışa hazır durumdaki ürünlerin kirli ortamda bekletildiği, koktuğu ve küflenmeye başladığı görüldü. İncelemelerde ayrıca, işletmenin farklı markalara ait etiketleri kullanarak sahte üretim yaptığı ve geçmiş son tüketim tarihlerini ürünlerin üzerine yeniden bastığı ortaya çıkarıldı.

3 BİN 500 BİDON TURŞU İMHA EDİLECEK

Denetim sonuçlarına ilişkin bilgi veren Akdeniz Belediyesi Zabıta Müdürü Ufuk Sivaslıoğlu, yaklaşık 3 bin 500 kova, bidon ve varil içinde bulunan bozuk turşulara imha edilmek üzere el konulduğunu açıkladı. İş yeri açma ve çalıştırma ruhsatı bulunmayan imalathane faaliyetten menedilirken, plastik kapların geri dönüşüm tesislerine teslim edileceği ve işletmeye idari para cezası kesildiği bildirildi.

TARIM MÜDÜRLÜĞÜNDEN 58 BİN LİRA CEZA

İmalathanede inceleme yapan Akdeniz İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri de mevzuata aykırı üretim, hijyen ihlalleri ve küflü turşuların temizliğinde kullanılan riskli asitli kimyasallar nedeniyle işletme sahibine 58 bin lira idari para cezası uyguladı.