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Kaynak: Haber Merkezi

Trendyol Süper Lig'de 4. hafta heyecanı İstanbul'da yaşanacak. Lige lider devam eden Galatasaray, Avrupa kupaları öncesindeki son lig sınavında Başakşehir deplasmanına çıkacak. Ev sahibi ekip ise güçlü rakibini mağlup ederek üst sıralara yükselmeyi hedefliyor. Mücadele saat 20.00'de Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda başlayacak.

KARŞILAŞMANIN HAKEMİ

Karşılaşmada hakem Kadir Sağlam düdük çalacak.

İLK 11'LER BELLİ OLDU

Başakşehir:Deniz , Ömer Ali, Emin, Opoku, Operi, Kemen, Kaluzinski, Olsen, Shomurodov, Fayzullayev, Umut Güneş.

Galatasaray: Uğurcan, Sallai, Sanchez, Lemina, Jakobs, Sara, Torreira, Yunus, Batrakov, Sane, Osimhen