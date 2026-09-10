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Kaynak: DHA / İHA

Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucuyla mücadele kapsamında çalışma başlattı.

Ekiplerin yürüttüğü çalışmalarda sentetik uyuşturucuyla bağlantılı olduğu belirlenen C.A. isimli şüphelinin iş yeri ve deposundan sentetik ecza hapı ele geçirildi.

Şüphelinin Antalya’da bulunduğunu tespit eden ekipler, düzenlenen operasyonla C.A.’yı yakalayarak Mersin’e getirdi.

FIRINDAN 1 MİLYON 758 BİN HAP ÇIKTI

Suçunu itiraf eden şüpheli, merkez Yenişehir ilçesi Akkent Mahallesi’ndeki bir fırında da yüklü miktarda sentetik ecza hapı bulunduğunu söyledi.

Bunun üzerine adrese operasyon düzenleyen polis ekipleri, fırında yaptıkları aramada 31 koli ve 6 varil içerisinde toplam 1 milyon 758 bin adet sentetik ecza hapı ele geçirdi.

Uyuşturucu içerikli haplara el konulurken, gözaltına alınan şüpheli C.A. hakkında adli işlemlerin sürdüğü bildirildi.