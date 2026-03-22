İlçede gece saatlerinde başlayan yağmur sabah saatlerinde şiddetini arttırdı.

Dolu ve fırtınanın yanı sıra hortumun da etkili olduğu çok sayıda mahallede, sebze ve meyve ekili alanlar zarar gördü, bazı seralar yıkıldı.

Silifke Ziraat Odası Başkanı Kemal Gezer, zarar gören tarım alanlarında incelemede bulundu.

Üreticilerinden bilgi alan Gezer, çiftçilere geçmiş olsun dileklerini iletti.

Silifke Ziraat Odasından yapılan açıklamada, Atayurt ve Arkum mahalleleri ile Gazi Çiftliği bölgesinde muz, çilek, domates, kavun, yaban mersini ve ahududu seralarının fırtına, dolu ve hortumdan etkilendiği belirtildi.

MERSİN-ANTALYA KARA YOLUNDA HEYELAN MEYDANA GELDİ



Öte yandan Aydıncık ilçesinde gece saatlerinden itibaren etkisini sürdüren yağışlar nedeniyle Mersin-Antalya kara yolu Yenikaş Mahallesi Sarıyar mevkisinde heyelan meydana geldi.

Yamaçtan kopan kaya parçaları ve toprak birikintisinin sürüklendiği kara yolu, çift yönlü ulaşıma kapandı.

Heyelan sırasında yolda seyir halinde bulunan Okan K. (44) idaresindeki hafif ticari araç, toprak altında kaldı.

İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, karayolları, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerince araçtan çıkarılan hafif yaralı sürücü, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Karayolları ekipleri, ulaşıma kapanan Mersin-Antalya kara yolunda çalışma başlattı.

İş makinelerinin destek verdiği temizlik ve yol açma faaliyetlerinin tamamlanmasının ardından kara yolu ulaşıma açıldı.