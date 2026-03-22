Orman arazilerine ilişkin önemli değişiklikler içeren 29 maddelik kanun teklifi, Meclis gündemine geliyor. Teklifin, önümüzdeki günlerde TBMM Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu’nda görüşülmesi bekleniyor.

Teklif yasalaşırsa, daha önce orman sınırları içinde kaldığı gerekçesiyle ihtilaflı hale gelen taşınmazlarda mevcut tapular geçerli kabul edilecek. Yaklaşık 1 milyon 290 bin dönümlük alanı kapsayan düzenleme kapsamında, toplamda 516 milyar liralık tazminat ödenmesi öngörülüyor. Böylece yaklaşık 80 bin tapu iptali ve tescil davasının da ortadan kalkması hedefleniyor.

TAPU SAHİPLERİNE İADE YOLU AÇILIYOR

Düzenleme, kesinleşmiş orman kadastrosuna göre tamamen ya da kısmen “devlet ormanı” sayılan alanlarda tapusu bulunan vatandaşları kapsıyor. Bu kişilerin tapuları herhangi bir bedel alınmaksızın geçerli sayılacak ve tapu kayıtlarındaki “orman” şerhi kaldırılacak.

Başvurular, taşınmazın durumuna göre doğrudan hak sahipleri ya da devam eden davalarda taraf olan kişiler tarafından yapılacak.

İncelemeler Orman Genel Müdürlüğü tarafından yürütülecek ve tapuların doğruluğu tespit edildikten sonra işlem tamamlanacak.

GEÇMİŞ MAĞDURİYETLER DE KAPSAMA ALINIYOR

Daha önce açılan davalar sonucunda tapuları iptal edilen kişiler de düzenlemeden yararlanabilecek. Hazine adına tescil edilen taşınmazlar, belirli şartların sağlanması halinde iki yıl içinde eski sahiplerine iade edilecek.

Bu kapsamda, daha önce hak sahiplerine ödeme yapılmamış olması ya da yapılan ödemenin güncel piyasa değerinin altında kalması şartı aranacak. Süreç tamamlanana kadar ilgili taşınmazlar için yeni dava açılmayacak.

ORMAN VARLIĞI KORUNACAK

Tapuları iade edilen alanlara karşılık, büyüklüğü en az eşdeğer olan Hazine arazileri orman oluşturulmak üzere Orman Genel Müdürlüğü’ne devredilecek.

Bu alanlarda yeni ormanlar kurulması veya mevcut ağaçlık alanların orman statüsünde korunması planlanıyor.

Teklifte ayrıca, geçmişte sorun yaşanan bölgelerde yeniden 2/B uygulaması yapılmasına da imkan tanınıyor. Bu alanlarla ilgili devam eden davalarda yapılan çalışmalar mahkemelere bildirilecek ve süreç buna göre yürütülecek.