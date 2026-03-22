Trendyol Süper Lig'de heyecan tam gaz devam ederken, gol krallığı yarışında da çekişme sürüyor.
Süper Lig'de gol krallığı: 2025-26 sezonunda kıyasıya yarış
Süper Lig'de gol krallığı yarışı tam gaz devam ederken Galatasaray, Trabzonspor ve Fenerbahçe'nin yıldızları sezona damga vuruyor. İşte liste...Derleyen: İbrahim Doğanoğlu
Umut Nayir (Trabzonspor-Konyaspor) | 8 gol
Felipe Augusto (Trabzonspor) | 10 gol
Ernest Muçi (Trabzonspor) | 10 gol
Marco Asensio (Fenerbahçe) | 11 gol
Victor Osimhen (Galatasaray) | 12 gol
Mohamed Bayo (Gaziantep FK) | 12 gol
Mauro Icardi (Galatasaray) | 13 gol
Anderson Talisca (Fenerbahçe) | 13 gol
Eldor Shomurodov (Başakşehir) | 16 gol
Paul Onuachu (Trabzonspor) | 21 gol
Kaynak: Spor Servisi