Anasayfa Spor Süper Lig'de gol krallığı: 2025-26 sezonunda kıyasıya yarış

Süper Lig'de gol krallığı yarışı tam gaz devam ederken Galatasaray, Trabzonspor ve Fenerbahçe'nin yıldızları sezona damga vuruyor. İşte liste...

İbrahim Doğanoğlu Derleyen: İbrahim Doğanoğlu
Trendyol Süper Lig'de heyecan tam gaz devam ederken, gol krallığı yarışında da çekişme sürüyor.

Umut Nayir (Trabzonspor-Konyaspor) | 8 gol

Felipe Augusto (Trabzonspor) | 10 gol

Ernest Muçi (Trabzonspor) | 10 gol

Marco Asensio (Fenerbahçe) | 11 gol

Victor Osimhen (Galatasaray) | 12 gol

Mohamed Bayo (Gaziantep FK) | 12 gol

Mauro Icardi (Galatasaray) | 13 gol

Anderson Talisca (Fenerbahçe) | 13 gol

Eldor Shomurodov (Başakşehir) | 16 gol

Paul Onuachu (Trabzonspor) | 21 gol

Kaynak: Spor Servisi
