Dünyada en çok askeri üssü olan ülkeler belli oldu: Türkiye'nin sırası dikkat çekti

Dünyada en çok askeri üssü olan ülkeler belli oldu: Türkiye’nin sırası dikkat çekti

Küresel güç mücadelesinde yurtdışı askeri üsler kritik rol oynuyor. ABD 55 üsle açık ara önde, Rusya ve Birleşik Krallık 13'er üsle takipte. Türkiye ise 12 üsle dikkat çeken konumda; peki bu üsler hangi ülkelerde? İşte çarpıcı sıralama…

Günümüz küresel güç dengeleri ve ülkelerin izlediği stratejiler, askeri varlıklarını dünya geneline yaymalarına yol açıyor.

Bu nedenle bazı ülkeler, ulusal güvenliklerini ve çıkarlarını korumak amacıyla kendi toprakları dışında askeri üsler kuruyor.

Bu üsler, salt askeri operasyonların ötesinde diplomatik ve ekonomik nüfuzu artırmanın da stratejik bir aracı haline geliyor.

Peki dünyada en fazla yurtdışı askeri üsse sahip ülkeler hangileri? Türkiye kaç üsse sahip ve sıralamada nerede? İşte dikkat çeken liste…

İşte o liste:

YUNANİSTAN = 1

Güney Kıbrıs Rum Kesimi'nde üssü bulunuyor.

JAPONYA = 1

Cibuti'de askeri üssü bulunuyor.

BANGLADEŞ = 1

Kuveyt'te askeri üssü bulunuyor.

PAKİSTAN = 1

Suudi Arabistan'da askeri üssü bulunuyor.

İSRAİL = 2

Suriye ve Azerbaycan'da askeri üssü bulunuyor.

SİNGAPUR = 2

Brunei ve Tayland'da askeri üssü bulunuyor.

ALMANYA = 2

Fransa ve Litvanya'da askeri üssü bulunuyor.

İRAN = 2

Irak ve Tacikistan'da askeri üssü bulunuyor.

İTALYA = 2

Cibuti ve Nijer'de askeri üssü bulunuyor.

BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ = 2

Libya ve Yemen'de askeri üssü bulunuyor.

ÇİN = 3

Kamboçya, Cibuti ve Tacikistan'da askeri üssü bulunuyor.

FRANSA = 4

Almanya, Cibuti, Gabon ve Birleşik Arap Emirlikleri'nde askeri üssü bulunuyor.

HİNDİSTAN = 5

Butan, Madagaskar, Umman, Mauritius ve Seyşeller'de üssü bulunuyor.

TÜRKİYE = 12

Arnavutluk, Azerbaycan, Bosna Hersek, Çad, Kıbrıs, Irak, Kosova, Libya, Katar, Somali, Sudan ve Suriye'de askeri üssü bulunuyor.

BİRLEŞİK KRALLIK = 13

Belize, Bahreyn, Brunei, Kanada, Kıbrıs, Almanya, Kenya, Nepal, Norveç, Umman, Katar, Singapur ve BAE'de askeri üssü bulunuyor.

RUSYA = 13

Ermenistan, Belarus, Burkina Faso, Orta Afrika Cumhuriyeti, Gürcistan, Kazakistan, Kırgızistan, Mali, Moldova, Nijer, Suriye, Tacikistan ve Ukrayna'da askeri üssü bulunuyor.

ABD = 55

Avustralya, Bahreyn, Belçika, Bulgaristan, Kamerun, Küba, Cibuti, Almanya, İsrail, İtalya, Japonya, Kosova, Kuveyt, Hollanda, Nijer, Umman, Filipinler, Portekiz, Porto Riko, Katar, Suudi Arabistan, Singapur, Güney Kore, Yunanistan, İspanya, Türkiye, Birleşik Arap Emirlikleri, Birleşik Krallık…

