Anasayfa Spor Galatasaray'da forvet krizi: Okan Buruk düşünceli... Osimhen-Icardi-Barış Alper üçgeni

Galatasaray'da forvet krizi: Okan Buruk düşünceli... Osimhen-Icardi-Barış Alper üçgeni

Süper Lig ekiplerinden Galatasaray'da Victor Osimhen'in yokluğu Okan Buruk'u kara kara düşündürüyor. Deneyimli hocanın forvetteki tercihi netleşiyor. İşte detaylar...

Galatasaray'da forvet krizi: Okan Buruk düşünceli... Osimhen-Icardi-Barış Alper üçgeni - Resim: 1

UEFA Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu'nda Liverpool'a elenen Galatasaray'da Victor Osimhen kolundan sakatlandı.

Galatasaray'da forvet krizi: Okan Buruk düşünceli... Osimhen-Icardi-Barış Alper üçgeni - Resim: 2

Galatasaray, milli aranın dönüşünde Süper Lig'de yakın takipçisi Trabzonspor'la kritik bir maça çıkacak.

Galatasaray'da forvet krizi: Okan Buruk düşünceli... Osimhen-Icardi-Barış Alper üçgeni - Resim: 3

Teknik direktör Okan Buruk, Nijeryalı yıldızın yokluğunda forvet pozisyonu için kararını verdi.

Galatasaray'da forvet krizi: Okan Buruk düşünceli... Osimhen-Icardi-Barış Alper üçgeni - Resim: 4

ICARDI NEDENİ

Milliyet gazetesinde yer alan habere göre Okan Buruk, Mauro Icardi'nin önde oynadığı zamanlarda takımın oyun karakterinden uzaklaştığını düşünüyor. Bu nedenle farklı bir arayışa girdi.

Galatasaray'da forvet krizi: Okan Buruk düşünceli... Osimhen-Icardi-Barış Alper üçgeni - Resim: 5

A PLANI

Okan Buruk'un, Osimhen'in sakatlığı nedeniyle sahalardan uzak kalacağı dönemde santrforda Barış Alper Yılmaz'ı düşündüğü kaydedildi.

Galatasaray'da forvet krizi: Okan Buruk düşünceli... Osimhen-Icardi-Barış Alper üçgeni - Resim: 6

BARIŞ'IN SEZON RAKAMLARI

Fizik gücüyle ön plana çıkan Barış Alper Yılmaz ise bu sezon Galatasaray formasıyla çıktığı 41 maçta takımına 10 gol ve 14 asistlik skor katkısı sağladı.

Galatasaray'da forvet krizi: Okan Buruk düşünceli... Osimhen-Icardi-Barış Alper üçgeni - Resim: 7

ICARDI'NİN SEZON RAKAMLARI
Bu sezon 39 maçta 1699 dakika süre alan Icardi, 15 kez rakip fileleri havalandırdı, 2 defa takım arkadaşlarına gol pası verdi.

Galatasaray'da forvet krizi: Okan Buruk düşünceli... Osimhen-Icardi-Barış Alper üçgeni - Resim: 8

LIVERPOOL MAÇINDA SORUN!

Liverpool maçında Noa Lang sakatlanınca oyuna girmesi istenilen Mauro İcardi'nin gönülsüz davrandığı ve araya Kaan Ayhan'ın girerek ikna ettiği iddiaları gündeme damga vurmuştu.

Galatasaray'da forvet krizi: Okan Buruk düşünceli... Osimhen-Icardi-Barış Alper üçgeni - Resim: 9

Arjantinli yıldız futbolcunun sözleşmesi sezon sonunda sona eriyor.

Galatasaray'da forvet krizi: Okan Buruk düşünceli... Osimhen-Icardi-Barış Alper üçgeni - Resim: 10

OSIMHEN'İN AÇIKLAMASI

Öte yandan ameliyat olması gerektiğini belirten Victor Osimhen, maksimum 5-6 hafta içinde iyileşeceğini ifade etti.

