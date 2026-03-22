UEFA Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu'nda Liverpool'a elenen Galatasaray'da Victor Osimhen kolundan sakatlandı.
Galatasaray'da forvet krizi: Okan Buruk düşünceli... Osimhen-Icardi-Barış Alper üçgeni
Süper Lig ekiplerinden Galatasaray'da Victor Osimhen'in yokluğu Okan Buruk'u kara kara düşündürüyor. Deneyimli hocanın forvetteki tercihi netleşiyor. İşte detaylar...
Galatasaray, milli aranın dönüşünde Süper Lig'de yakın takipçisi Trabzonspor'la kritik bir maça çıkacak.
Teknik direktör Okan Buruk, Nijeryalı yıldızın yokluğunda forvet pozisyonu için kararını verdi.
ICARDI NEDENİ
Milliyet gazetesinde yer alan habere göre Okan Buruk, Mauro Icardi'nin önde oynadığı zamanlarda takımın oyun karakterinden uzaklaştığını düşünüyor. Bu nedenle farklı bir arayışa girdi.
A PLANI
Okan Buruk'un, Osimhen'in sakatlığı nedeniyle sahalardan uzak kalacağı dönemde santrforda Barış Alper Yılmaz'ı düşündüğü kaydedildi.
BARIŞ'IN SEZON RAKAMLARI
Fizik gücüyle ön plana çıkan Barış Alper Yılmaz ise bu sezon Galatasaray formasıyla çıktığı 41 maçta takımına 10 gol ve 14 asistlik skor katkısı sağladı.
ICARDI'NİN SEZON RAKAMLARI
Bu sezon 39 maçta 1699 dakika süre alan Icardi, 15 kez rakip fileleri havalandırdı, 2 defa takım arkadaşlarına gol pası verdi.
LIVERPOOL MAÇINDA SORUN!
Liverpool maçında Noa Lang sakatlanınca oyuna girmesi istenilen Mauro İcardi'nin gönülsüz davrandığı ve araya Kaan Ayhan'ın girerek ikna ettiği iddiaları gündeme damga vurmuştu.
Arjantinli yıldız futbolcunun sözleşmesi sezon sonunda sona eriyor.
OSIMHEN'İN AÇIKLAMASI
Öte yandan ameliyat olması gerektiğini belirten Victor Osimhen, maksimum 5-6 hafta içinde iyileşeceğini ifade etti.