Ramazan Bayramı’nın hemen ardından İstanbul’da 100 bin sosyal konut için TOKİ kura çekimi yapılacak. Heyecanla beklenen TOKİ'nin sosyal konut törenine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın da katılması bekleniyor.
500 bin sosyal konutta sıra İstanbul’da: Tarih belli oldu
Cumhuriyet tarihinin en büyük 500 bin sosyal konut hamlesi olan "Yüzyılın Konut Projesi"nde final etabına girildi. 79 ilde TOKİ kuralar tamamlanırken, gözler şimdi mega kent İstanbul'a çevrildi. TOKİ ile ilgili milyonların beklediği müjdeyi Bakan Murat Kurum verdi.Dilek Taşdemir
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, 500 sosyal konut projesinde İstanbul’un kura çekimlerinin Ramazan Bayramı’ndan sonra yapılacağını duyurdu. Bakan Kurum, “500 Bin Sosyal Konut Projemizi, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde hayata geçirdik ve kura çekim törenlerini ülkemizin dört bir yanında giderek 81 ilimizde coşkuyla gerçekleştirdik. Çekilen her kura, bir ailemizin hasretle beklediği o müjdeli habere dönüştü. İşte o sevinç, o heyecan, şimdi de İstanbul’umuzda yaşanıyor. Bayramdan sonra inşallah Sayın Cumhurbaşkanımızın da teşrifleriyle hızla İstanbul’da da kuraları çekecek, 100 bin sosyal konutumuzun hak sahiplerini belirleyeceğiz. Bununla da yetinmeyecek; İstanbul’umuza özel, kiralık sosyal konut projemizi hayata geçirerek kira fiyatlarını konut fiyatlarını da dengeleyecek adımımızı atacağız” dedi.
Bayramdan sonra 500 bin sosyal konut için İstanbul’da 100 bin, Çorum’da 2 bin 867 konutun daha hak sahipleri belirlenerek kura çekim süreci tamamlanacak.
TOKİ'nin yaptığı Yüzyılın Konut Projesi kapsamında Hatay’da 13 bin 289, Kahramanmaraş’ta 8 bin 195, Malatya’da 9 bin 609, Adıyaman’da 6 bin 620, Gaziantep’te 13 bin 890, Şanlıurfa’da 13 bin 690, Diyarbakır’da 12 bin 165, Adana’da 12 bin 400, Elazığ’da 3 bin 825, Osmaniye’de 2 bin 990, Kilis’te 1170 sosyal konut inşa edilecek. Konutların teslimatına 2027 Mart ayı itibarıyla başlanacak.
TOKİ'DE AYLIK TAKSİTLER NE KADAR (Şehir Şehir Ödeme Tablosu)
Ev sahibi olmak isteyenler için 500 bin sosyal konut projesi kapsamında TOKİ ödeme planları %10 peşinat ve 240 ay vade imkanıyla şekillendi.
İşte 500 bin sosyal konutta tahmini taksit tutarları:
Anadolu'da 1+1 (55 m²)6.750 TL- İstanbul'da 7.313 TL
Anadolu'da 2+1 (65 m²)8.250 TL- İstanbul'da 9.188 TL
Anadolu'da 2+1 (80 m²)9.938 TL-İstanbul'da 11.063 TL
Sosyal konut projesi kapsamında TOKİ tarafından sadece binalar değil, mahalle kültürü de inşa ediliyor. Bakanlık koordinesinde yapılacak sosyal konutlarda tam 500 mahalle konağı ve 500 cami yapılacak.
TOKİ'nin inşa edeceği 500 bin sosyal konut içinde bulunacak konakların içerisinde; Aile Sağlığı Merkezleri Gündüz Bakımevleri (Anaokulu) El Sanatları Üretim Merkezleri, Spor Salonları ve Misafirhaneler yer alacak.
TOKİ KONTENJANLARINDA KİMLER VAR?
TOKİ sosyal konut hak sahiplerinin dağılımını toplumun her kesimini kapsayacak şekilde planlandı:
%20 Gençler (18-30 yaş), %20 Emekliler, %5 Şehit Yakınları ve Gaziler%5, Engelli Vatandaşlar%, 10 En az 3 çocuklu aileler
İstanbul'a özel TOKİ'nin yaptığı "kiralık sosyal konut" projesinin de kura sonrası detaylanması ve kira fiyatlarını dengelemesi bekleniyor.
TOKİ'nin başlattığı 500 bin sosyal konut için sıranın İstanbul’a gelmesi ve tarihin Ramazan Bayramı'ndan sonra yapılacak olması sosyal medyada gündem oldu.