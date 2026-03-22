500 bin sosyal konutta sıra İstanbul’da: Tarih belli oldu

Bayramdan sonra 500 bin sosyal konut için İstanbul’da 100 bin, Çorum’da 2 bin 867 konutun daha hak sahipleri belirlenerek kura çekim süreci tamamlanacak.

TOKİ'nin yaptığı Yüzyılın Konut Projesi kapsamında Hatay’da 13 bin 289, Kahramanmaraş’ta 8 bin 195, Malatya’da 9 bin 609, Adıyaman’da 6 bin 620, Gaziantep’te 13 bin 890, Şanlıurfa’da 13 bin 690, Diyarbakır’da 12 bin 165, Adana’da 12 bin 400, Elazığ’da 3 bin 825, Osmaniye’de 2 bin 990, Kilis’te 1170 sosyal konut inşa edilecek. Konutların teslimatına 2027 Mart ayı itibarıyla başlanacak.