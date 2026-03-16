Artuklu ilçesinde sağanak yağışın etkisiyle cadde ve sokaklarda metrelerce su birikintisi oluştu. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri, biriken suları tahliye etmek için yoğun çalışma başlattı.

Kızıltepe ilçesine bağlı Zergan Mahallesi’nde müstakil bir evde su baskını meydana geldi. Evde mahsur kalan vatandaşlar, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle kurtarıldı. Ekipler, evin içindeki suyu tahliye etmeye devam ediyor.

Mazıdağı ilçesi Kayalar Mahallesi’nde de bir evi su bastı. İtfaiye ekipleri, evde biriken suların boşaltılması için çalışma başlattı.

Midyat ilçesinde ise sağanak yağışın hemen ardından etkili olan fırtına nedeniyle çok sayıda binanın çatısı uçtu. Çatılardan kopan parçalar çevreye saçılırken, maddi hasar oluştu.

Olaylarda şu ana kadar can kaybı ya da yaralanma bildirilmezken, itfaiye, belediye ve AFAD ekipleri, kent genelinde hasar tespit ve tahliye çalışmalarını sürdürüyor.

Yetkililer, vatandaşları olası yeni yağışlara karşı dikkatli olmaya ve su birikintisi oluşan bölgelerde araçlarını park etmemeye çağırdı. Meteoroloji yetkilileri, bölgede yağışların yer yer devam edebileceğini belirtti.

Mardin Valiliği ve ilgili kurumlar, yaşanan sel ve fırtına kaynaklı hasarların tespitine yönelik çalışmalarını hızlandırdı.