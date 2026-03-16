İlçeye bağlı Kapısuyu Mahallesi Çevlik sahilinde şiddetli rüzgarla birlikte yükselen dalgalar kıyıdaki yola kadar ulaştı.

Zaman zaman etkisini artıran fırtına nedeniyle sahil kesiminde zor anlar yaşandı. Denizin taşarak yola ulaştığı anlar çevrede bulunan güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde dalgaların kıyıya sert şekilde vurduğu ve deniz suyunun yola taştığı görüldü.

Fırtına nedeniyle sahil bandında bulunan bazı işletmelerde de maddi hasar oluştu. İşletmelerin ön kısımlarında bulunan masa ve ekipmanların zarar gördüğü öğrenildi.