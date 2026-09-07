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Kaynak: İHA

Mersin’de polis ekiplerinin uyuşturucu madde ticareti yapan şüphelilerin deşifre edilmesine yönelik düzenlediği operasyonda, yaklaşık 6 milyon boş kapsül ile 1 ton 250 kilogram toz halinde sentetik uyuşturucu ham maddesi ele geçirildi.



Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde ticareti yapan şüphelilerin deşifre edilmesine yönelik çalışma gerçekleştirdi.

Çalışma kapsamında Ö.T.K. isimli şüphelinin kullanımında olduğu değerlendirilen depoda arama yapıldı. Aramalarda 120 koli içerisinde yaklaşık 6 milyon boş kapsül ile 50 koli içerisinde yaklaşık 1 ton 250 kilogram toz halinde sentetik uyuşturucu ham maddesi ele geçirildi.

Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.