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Kaynak: DHA

Manisa İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu sattıkları ve başta Manisa olmak üzere Ege Bölgesi’ndeki illere sevk ettikleri belirlenen şebekeye yönelik çalışma yürüttü. İçişleri Bakanlığı koordinasyonunda, yürütülen çalışma kapsamında ekipler, 3 Eylül’de operasyon başlattı. Manisa kent merkezi ile Mersin’in Yenişehir ve Mezitli ilçelerindeki şüphelilere ait adreslere eş zamanlı şafak operasyonu düzenlendi.

PİYASA DEĞERİ 1 MİLYAR TL UYUŞTURUCU ELE GEÇİRİLDİ

Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda, uyuşturucu imalatında kullanıldığı değerlendirilen 2 sentetik hap basma makinesi, 1 milyon 983 bin 540 sentetik hap, 1 ton 917 kilogram pregabalin ham maddesi, basıma hazır 2 milyon 486 bin boş kapsül ve 27 bin 290 boş blister ele geçirildi. Operasyonda uyuşturucu sattıkları belirlenen 5 şüpheli gözaltına alındı. Şüpheliler Y.G., E.P., A.G., M.F. ve M.V. işlemlerinin ardından sevk edildikleri Manisa Adliyesi'nde çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Ele geçirilen ve piyasa değerinin yaklaşık 1 milyar TL olduğu belirtilen uyuşturucu maddeler ile uyuşturucu imalatında kullanılan malzemeler, Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü önünde basın mensuplarına sergilendi.