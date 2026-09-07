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Kaynak: Haber Merkezi

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından gerçekleştirilen soruşturma kapsamında Melih Gökçek'in oğlu Ahmet Gökçek ve gelini Hülya Gökçek, şüpheli sıfatıyla ifade vermek için Ankara Adliyesi’ne geldi.

Ahmet Gökçek ve Hülya Gökçek, adli kontrol talebiyle Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi.

NE OLMUŞTU?

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Melih Gökçek hakkında "yurt dışındaki şirketlere kayıt dışı para aktarıldığı" iddiaları ile ilgili soruşturma başlatmıştı. Soruşturma kapsamında Gökçek, "şüpheli" sıfatıyla yaklaşık iki saat ifade vermişti.

Soruşturma kapsamında Ahmet Gökçek ve Hülya Gökçek, şüpheli sıfatıyla ifadeleri alınmak üzere ifadeye çağrılmıştı.