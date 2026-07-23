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Kaynak: AA

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) 23 Temmuz Perşembe günü gerçekleştireceği Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısına ilişkin AA Finans tarafından düzenlenen beklenti anketi sonuçlandı. Toplam 16 ekonomistin katılımıyla tamamlanan ankette tam bir uzlaşı sağlandı.

Ankete katılan ekonomistlerin tamamı, Temmuz ayında politika faizinin sabit bırakılacağı yönünde görüş bildirdi. Ekonomistlerin beklenti medyanı, Haziran ayında olduğu gibi Temmuz ayında da politika faizinin yüzde 37 seviyesinde pas geçileceği yönünde oluştu.

YIL SONU FAİZ BEKLENTİSİ DEĞERİ YÜZDE 35 OLARAK HESAPLANDI

Kritik ankette sadece Temmuz ayı kararı değil, ekonomistlerin yıl sonuna ilişkin patika öngörüleri de netleşti. 16 ekonomistin yıl sonu politika faizine dair tahminlerinin medyanı yüzde 35 olarak hesaplandı.

NE OLMUŞTU?

Bilindiği üzere Merkez Bankası, geçtiğimiz Haziran ayında gerçekleştirilen PPK toplantısında da politika faizine dokunmayarak oranı yüzde 37 seviyesinde sabit tutma kararı almıştı. Perşembe günü açıklanacak faiz kararı ve kararla birlikte yayımlanacak metin, döviz, altın ve borsa piyasaları tarafından yakından takip edilecek.