Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK), Nisan ayı toplantısı sonrası politika faizini belirledi. Toplantı sonucu alınan son kararla politika faizi yüzde 37 seviyesine sabit bırakıldı.

Kurul ayrıca, gecelik borç verme faiz oranını yüzde 40, borçlanma faiz oranını ise yüzde 35,5 olarak korudu.

SON TOPLANTIDA KARAR NE OLMUŞTU?

12 Mart 2026 tarihinde gerçekleştirilen yılın ikinci Para Politikası Kurulu toplantısında faizlerde değişikliğe gidilmemişti. Kurul, politika faizini yüzde 37 seviyesinde sabit bırakma kararı almıştı. Ocak ayı toplantısında ise 100 baz puanlık indirimle faiz oranı yüzde 38 seviyesinden yüzde 37 noktasına çekilmişti.

Merkez Bankası, Para Politikası Kurulu sonrası yaptığı yazılı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

Para Politikası Kurulu (Kurul), politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının yüzde 37’de

sabit tutulmasına karar vermiştir. Kurul ayrıca, Merkez Bankası gecelik vadede borç verme faiz

oranını yüzde 40’ta, gecelik vadede borçlanma faiz oranını ise yüzde 35,5’te sabit tutmuştur.

Enflasyonun ana eğilimi mart ayında gerilemiştir. Öncü veriler ana eğilimin nisan ayında bir miktar

yükseleceğine işaret etmektedir. Jeopolitik gelişmeler eşliğindeki belirsizlikler neticesinde enerji

fiyatlarında yüksek seyir ve belirgin oynaklık gözlenmektedir. Söz konusu gelişmeler ile yurt içi

enerji fiyatlarının maliyet kanalı ve iktisadi faaliyet üzerinden enflasyon görünümüne etkileri

yakından takip edilmektedir. Göstergeler iktisadi faaliyette yavaşlamaya işaret ederken, yakın

dönemdeki gelişmelerin enflasyon görünümü üzerindeki olası ikincil etkileri önem taşıyacaktır.

Fiyat istikrarı sağlanana kadar sürdürülecek sıkı para politikası duruşu talep, kur ve beklenti

kanalları üzerinden dezenflasyon sürecini güçlendirecektir. Kurul politika faizine ilişkin atılacak

adımları; enflasyon gerçekleşmelerini, ana eğilimini ve beklentilerini göz önünde bulundurarak ara

hedeflerle uyumlu biçimde dezenflasyonun gerektirdiği sıkılığı sağlayacak şekilde belirleyecektir.

Para politikası kararları enflasyon görünümü odaklı, toplantı bazlı ve ihtiyatlı bir yaklaşımla

alınmaktadır. Son dönem gelişmelerin de etkisiyle, enflasyon görünümünde belirgin ve kalıcı bir

bozulma olması durumunda para politikası duruşu sıkılaştırılacaktır. Kurul enflasyon üzerindeki

yukarı yönlü risklere karşı ihtiyatlı duruşunu vurgulamıştır.



Kredi ve mevduat piyasalarında öngörülenin dışında gelişmeler olması halinde parasal aktarım

mekanizması ilave makroihtiyati adımlarla desteklenecektir. Likidite koşulları yakından izlenmeye

ve likidite yönetimi araçları etkili şekilde kullanılmaya devam edilecektir.

Kurul, politika kararlarını enflasyonu orta vadede yüzde 5 hedefine ulaştıracak parasal ve finansal

koşulları sağlayacak şekilde belirleyecektir. Kurul, kararlarını öngörülebilir, veri odaklı ve şeffaf bir

çerçevede alacaktır.

Para Politikası Kurulu Toplantı Özeti beş iş günü içinde yayımlanacaktır.

MERKEZ BANKASI 2026 PPK TOPLANTI TAKVİMİ

Nisan ayı toplantısının ardından TCMB’nin 2026 yılının geri kalanındaki toplantı tarihleri şöyle:

11 Haziran 2026

23 Temmuz 2026

10 Eylül 2026

22 Ekim 2026

10 Aralık 2026