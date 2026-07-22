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Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Genel Başkanı Burhan Özdemir, CNBC-e canlı yayınında Şafak Tükle'nin sorularını cevaplandırdı.

Yarın saat 14.00’da Merkez Bankası tarafından açıklanacak olan faiz kararına dair beklentisilerini Özdemir paylaştı.

ÖZDEMİR: EYLÜLE BIRAKIYOR OLMAMIZ İYİ OLACAK

Özdemir, politika faizinin değişmeyeceğini düşündüğünü belirterek tarih verdi. Özdemir, "Sabit kalacağını düşünüyorum. Belki gecelik repo ihalelerini bir haftalığa çekip fonlama maliyetinde yüzde 40'ı yüzde 37'ye indirebilir. Orada bir marj olduğunu düşünüyorum. Savaşın yeniden alevlenmesiyle bu beklentiler sönümlendi. Ağustosta toplantı yok. Ağustos ayını görüyor olmamız eylüle bırakıyor olmamız iyi olacak” dedi.

'SORUN FAİZ İNDİRİMİ İLE AŞILAMAZ'

Son 6 aylık dönemde bilgi ve iletişim sektörü hariç diğer tüm alanlarda daralma yaşandığına değinen Özdemir, sanayideki kapasite kullanım oranlarına parmak basarak, "Atıl kapasite devlet eliyle tedarik chillinge dahil edilmeli" çağrısında bulundu.

İnşaat sektöründe yaşanan yavaşlamaya da parmak basan Özdemir, son 3 çeyrekteki tablonun sadece faiz indirimiyle aşılamayacağını ifade etti. Faiz indiriminin başka komplikasyonları olacaktır" uyarısını yapan Özdemir, “Devletin şu anda elinde bulundurduğu ve zaten devam eden paketler yeterli mi? Nereden baktığınıza bağlı. Belli oranda atıl kapasitesinin olduğu birçok alanda faaliyet gösteren sanayicilerin ihtiyaçlarını karşılamayacak olabilir” dedi.