Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), gayrimenkul piyasasındaki fiyat hareketlerini mercek altına alan Nisan 2026 dönemine ait Konut Fiyat Endeksi (KFE) ve Yeni Kiracı Kira Endeksi verilerini paylaştı. Ortaya çıkan tablo, konut ve kira fiyatları nominal olarak yükselse de enflasyon karşısında değer kaybetmeye devam ettiğini gösterdi.

KONUT FİYATLARINDA AYLIK ARTIŞ YÜZDE 1,8 OLDU

Türkiye genelindeki konutların kalitatif özelliklerinden arındırılarak hesaplanan Konut Fiyat Endeksi, 2026 yılı Nisan ayında bir önceki aya kıyasla yüzde 1,8 oranında bir yükseliş kaydederek 223,4 seviyesine ulaştı. Yıllık bazda bakıldığında ise endekste yüzde 26,6'lık bir nominal artış görüldü.

Ancak madalyonun diğer yüzü, mülk sahiplerinin enflasyona karşı güç kaybettiğini ortaya koydu. Konut fiyatları yıllık bazda reel olarak yüzde 4,3 oranında geriledi. Mart ayında yıllık reel kaybın yüzde 3,4 olduğu hatırlatıldığında, gayrimenkulün enflasyon karşısındaki değer kaybının hız kazandığı netleşti.

ÜÇ BÜYÜK ŞEHİRDE SON DURUM

Nisan ayında Türkiye'nin lokomotif şehirlerindeki konut fiyatlarında da yukarı yönlü hareket sürdü. Bir önceki aya göre fiyatlar; Ankara'da yüzde 2,6, İzmir'de yüzde 2,1, İstanbul'de ise yüzde 1,6 oranında artış gösterdi.

YENİ KİRACILARDA DA ENFLASYON KAYBI BAŞLADI

Kira piyasasında da benzer bir seyir hakim. Nisan 2026'da bir önceki aya göre yüzde 1,7 oranında artış gösteren Yeni Kiracı Kira Endeksi (YYKKE), geçen yılın aynı ayına kıyasla nominal olarak yüzde 31,7 yükseldi. Buna karşın, tıpkı konut fiyatlarında olduğu gibi kiralarda da reel olarak yüzde 0,5'lik bir erime yaşandı.

Bölgesel bazda yeni kiracı kira endeksi değişimleri incelendiğinde ise listenin başında yüzde 36,7'lik yıllık artışla Ankara yer aldı. Kiraların yıllık bazda en az yükseldiği yer ise deprem bölgesini de kapsayan ve yüzde 21,5 artışta kalan Hatay, Kahramanmaraş, Osmaniye bölgesi oldu.