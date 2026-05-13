Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 2026 Mart dönemine ilişkin ödemeler dengesi istatistiklerini yayımladı. Mart ayında cari işlemler hesabı 9 milyar 632 milyon dolar açık verirken, yıllıklandırılmış cari açık 39,7 milyar dolar seviyesine ulaştı. Resmi rezervlerdeki 43,4 milyar dolarlık sert düşüş ise verilerin en dikkat çekici noktası oldu.

DIŞ TİCARET VE HİZMETLER DENGESİ

Mart ayı verileri, enerji ve altın ithalatının cari denge üzerindeki baskısını sürdürdüğünü gösterdi. Altın ve enerji hariç cari işlemler hesabı Mart ayında 3 milyar 886 milyon dolar açık verdi. Ödemeler dengesi tanımlı dış ticaret açığı aynı dönemde 9 milyar 515 milyon dolar olarak gerçekleşti. Hizmetler dengesi Mart ayında 2 milyar 592 milyon dolarlık net girişle cari dengeyi destekledi. Bu kalemde seyahat gelirleri 2,2 milyar dolar, taşımacılık gelirleri ise 1,6 milyar dolar katkı sağladı.

PORTFÖYDE SERT ÇIKIŞ, REZERVLERDE KAYIP

Finans hesabı tarafında, özellikle portföy yatırımları ve rezerv kalemlerindeki hareketlilik dikkat çekti. Mart ayında portföy yatırımlarından toplamda 14,8 milyar dolarlık net çıkış yaşandı. Yurt dışı yerleşikler hisse senedi piyasasında 1 milyar 79 milyon dolar, Devlet İç Borçlanma Senetleri (DİBS) piyasasında ise 6,4 milyar dolarlık net satış gerçekleştirdi. Resmi rezervlerde Mart ayında 43 milyar 420 milyon dolarlık net azalış kaydedildi. Yıllıklandırılmış bazda Merkez Bankası net rezervlerindeki azalış ise 52,5 milyar doları buldu.

DOĞRUDAN YATIRIMLAR VE GAYRİMENKUL

Doğrudan yatırımlar kaleminde Mart ayında 212 milyon dolarlık net çıkış kaydedildi. Yurt dışı yerleşiklerin Türkiye'deki doğrudan yatırımları 1 milyar 15 milyon dolar artarken, Türk vatandaşlarının yurt dışındaki yatırımları 1,2 milyar dolar yükseldi. Yabancıların Türkiye'den net gayrimenkul alımı 243 milyon dolar olurken, yurt içi yerleşiklerin yurt dışından gayrimenkul alımı 187 milyon dolar olarak kayıtlara geçti.

KREDİ VE MEVDUAT TRAFİĞİ

Bankacılık ve diğer sektörlerin kredi kullanımı Mart ayında pozitif seyretti. Bankalar 1 milyar 26 milyon dolar, diğer sektörler ise 1 milyar 190 milyon dolar net kredi kullanımı gerçekleştirdi. Öte yandan, yurt dışı bankaların yurt içindeki mevduatları toplamda 6,9 milyar dolar azalarak finansman hesabını baskıladı.