Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, enflasyonla mücadele programı doğrultusunda Bakan yapıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sebep ve sonuçlarına dair çeşitli tezler sunduğu enflasyon, Mehmet Şimşek'in de 1 numaralı hedefi. Ancak iktidarın 14 yıldır söylediği %5 hedefinin yanından bile geçilemedi.

TCMB verilerine göre beklenen enflasyon ve gerçekleşen enflasyon arasında uçurum var. 2012 yılından bu yana iktidarın seçim kampanyalarının ekonomik vaadini oluşturan enflasyon hedefi, tutturulamadı. Erdoğan ilk kez 'hedef %5' dediğinde enflasyon yüzde 6,2'ydi.

NAS POLİTİKASI ZİRVE YAPTIRDI

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Faiz sebep, enflasyon sonuç" teziyle başlayan 'Nas Politikası' Türkiye'nin enflasyon hedeflerinden uzaklaşmanın ciddi oranda belirginleştiği döneme denk geliyor. Dünya genelinde artan faiz oranlarına karşın Türkiye, "Nas var" söylemleriyle faizleri indirmiş, piyasalar ise bunu kabul etmemişti. 2021 yılında enflasyon, beklentinin 7 katından fazla olacak şekilde yüzde 36,08 olarak gerçekleşmişti.

ŞİMŞEK DE ÇARE OLMADI

Merkez Bankası yüzde 36'lık enflasyon karşısında yüzde 5'lik hedefini korusa da, enflasyon 2022'de %64,27, 2023'de yüzde 64,77, 2024'de %44,38 ve 2025'de %30,89 olarak gerçekleşti.

4 AYDA BEKLENTİNİN 6 KATI

Merkez Bankası 2026, 2027 ve 2028 yılları enflasyon hedeflerini de yüzde 5 olarak açıkladı. Ancak 2026 yılının ilk dört ayında gerçekleşen enflasyon yüzde 32,37 oldu.

EN SON 2010'DA GERÇEKLEŞTİ

Merkez Bankası, enflasyon hedefini en son 2010 yılında Durmuş Yılmaz döneminde tutturabilmişti. Yüzde 6,5'lik enflasyon hedefine karşın geçekleşen enflasyon yüzde 6,4 olmuştu.